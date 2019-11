Skuespilleren har nå blitt klarere på hva hun er komfortabel med, etter å ha spilt inn mange nakenscener som ung skuespiller i «Game of Thrones».

LOS ANGELES (Nettavisen): Emilia Clarke (33) gjorde flere nakenscener i sin rolle som Daenerys Targaryen i TV-serien «Game of Thrones».

Skuespilleren har tidligere forsvart bruken av nakenhet i serien, men nå forteller Clarke at hun følte seg presset til å gjøre nakenscener under de første sesongene «Game of Thrones», skriver TMZ.

33-åringen kommer med innrømmelsen under et besøk hos Dax Shepards podcast «Armchair Expert». Det var spesielt mye nakenhet den første sesongen, og etter det var Clarke mer bestemt på egne grenser.

- Jeg har hatt krangler på sett før, der jeg sier: «Nei, lakenet blir holdt oppe» forteller Clarke.

Da produsentene kontret med å si at hun ikke ville skuffe «Game of Thrones»-fansen, svarte Clarke med et amerikansk uttrykk som ikke egner seg på trykk.

Clarke forteller at noe av grunnen til at hun gikk med på nakenscenene, var at hun var en fersk skuespiller som hadde fått sin første store jobb. Clarke var 23 år da den første sesongen ble spilt inn.

- Jeg flyter gjennom den første sesongen, og jeg har ingen anelse om hva jeg gjør. Jeg vet ikke hva noe av dette er. Jeg har aldri vært på et filmsett som dette før. Jeg har bare vært på et filmsett to ganger før, og nå er jeg her helt naken med alle disse menneskene, sier Clarke på podcasten, ifølge CNN.

- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og jeg vet ikke hva du vil eller hva jeg vil. Uansett om det hadde vært nakenhet eller ikke, så ville jeg ha gått gjennom den første sesongen med en tanke om at jeg ikke er verdig å kreve noe som helst. Jeg er ikke verdig å trenge noe i det hele tatt, fortsetter hun.

FRA UTNYTTET TIL HERSKER: Emilia Clarkes rollefigur, Daenarys «Khaleesi» Targaryen, ble tidlig en representant for det hensynsløse universet i «Game of Thrones». Hun måtte finne seg i å bli tuktet av sin ondskapsfulle bror inntil hun oppdaget med både kropp og sjel at hun selv var bedre egnet til å føre Targaryen-navnet videre Foto: HBO

Emilia Clarke forteller at medskuespiller Jason Momoa spilte en stor rolle i å få henne til å forstå at hun burde si fra hvis hun ble bedt om å gjøre noe hun ikke var komfortabel med.

- Han passet på meg. Han tok veldig vare på meg i et miljø der jeg ikke visste at jeg trengte å bli tatt vare på, sier Clarke.

KOLLEGER: Jason Momoa og Emilia Clarke spilte mot hverandre i den populære TV-serien. Foto: (Skjermdump/Youtube)

Skuespilleren forteller at hun også i senere prosjekter har blitt bedt om å gjøre nakenscener, men at hun nå er veldig bestemt på hva hun vil være med på.

- Nå er ting veldig annerledes, og jeg er mye mer klar på hva jeg er komfortabel med og hva jeg synes det er greit å gjøre, uttaler Clarke.