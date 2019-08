Emilie Nereng ble først dumpet fra «Skal vi danse»: – Jeg ble knust

Mye har skjedd i livet til den tidligere toppbloggeren etter at hun la bloggkarrieren på hylla for to år siden.

Emilie Nereng (23), best kjent under aliaset «Voe», var en av de aller første til å gjøre suksess av blogging. For to år siden la hun bloggkarrieren på hylla, og siden har det vært mer eller mindre stille fra henne.

I april skapte hun imidlertid overskrifter igjen - da det ble kjent at Nereng har fått ny jobb som helse- og ernæringsspaltist i motemagasinet Elle.

Nyheten vakte stor oppsikt, der blant annet VG omtalte den nye jobben som et «mediecomeback». Selv avkreftet Nereng at det var et comeback, og forsvarte jobben som «en fin erfaring og en ekstra inntekt ved siden av ernæringsstudiene».

Nå har hun imidlertid gjort comeback. Tirsdag troppet hun opp på presselanseringen av årets «Skal vi danse»-deltakere, og bekreftet at hun er en av dem som skal svinge seg på parketten i høst.

- Ja, nå blir det jo et comeback. Jeg kan ikke gå ned trappa på operaen vinkende, og si at det ikke er et mediecomeback, uttalte hun til Nettavisen og lo.

- For meg er «Skal vi danse» litt spesielt. Jeg har alltid hatt lyst til å være med. Jeg ble spurt en gang tidligere, takket ja, men ble ikke valgt til slutt. Da ble jeg veldig knust. Så da jeg ble spurt nå, så måtte jeg bare være med, selv om jeg egentlig hadde trukket meg tilbake fra mediesirkuset, fortalte hun videre.

NERVØS: Emilie Nereng ble tatt i mot av programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff da hun ble presenteres som deltaker i årets utgave av TV 2-sendte «Skal vi danse». Da fortalte hun at hun allerede er nervøs for å svinge seg på parketten. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Setter studiene på pause

Nereng deltar først og fremt for opplevelsen sin skyld. Likevel innrømmer hun at hun hadde blitt svært skuffet om hun blir en av de første som ryker ut av konkurransen.

- Jeg kommer til å gjøre mitt aller beste for å komme så langt som mulig. Jeg har satt studiene på vent i et år, og utsatt masteren, for å kunne fokusere på dette hundre prosent. Så jeg håper at jeg er med i mer enn to uker, forteller hun.

En som i hvert fall skal sitte på sidelinjen og stemme frem den sprudlende 23-åringen, er kjæresten Torgeir Johansen (30). De to har vært kjærester de siste fem årene, og i sommer gikk han ned på kne til Nereng.

- Meg som helt casually prøver å få den vakre ringen min inn i bildet for å fortelle at JEG ER FORLOVET!!! Verdens beste mann har fridd til meg, og jeg sa selvfølgelig JA, skrev Nereng på Instagram i juli.

- Kom ikke som et sjokk

Da Nettavisen møtte Nereng på tirsdag kunne hun røpe flere detaljer fra forlovelsen.

- Han fridde til meg i Spania da vi var på ferie. Det kom ikke som et sjokk, men jeg hadde ikke forventet det heller. Det var veldig koselig, fortalte hun.

Se klippet øverst i saken!

Om forloveden kommer til å kjenne på sjalusi når Nereng skal gjennom intens og intim dans de kommende ukene, føler Nereng seg trygg på at ikke skjer.

- Jeg tror det går veldig fint. Han vet hvor han har meg. Han vet at jeg liker å danse, så han er vel egentlig bare glad for at jeg får denne opplevelsen, smilte hun.

FORLOVET: Emilie Nereng og forloveden Torgeir Johansen under Elle sin sommerfest tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Tidligere danserfaring

I motsetning til de andre «Skal vi danse» deltakerne i år, har Nereng noe erfaring fra dans tidligere.

Da hun var yngre var hun en aktiv cheerdance-uttøver, noe hun tror kommer godt med i konkurransen.

- Det kommer uansett godt med at man er glad i danse, og det er jeg. Men selskapsdans er en helt annen greie. Jeg har aldri drevet med det, og det blir nok rart å danse så intimt med noen. Så det blir en helt ny utfordring for meg, og jeg er spent på hvordan danseformen ligger an, sa hun.