Emilie Nereng røk ut av «Skal vi danse»

Emilie Nereng og Santino Mirenna ute etter en tøff kvartfinale i «Skal vi danse».

I kveldens program var det fire par som kjempet om en plass i neste ukes semifinale i «Skal vi danse».

Etter å ha havnet i danseduell med Victor Sotberg og Rikke Lund, måtte altså Emilie Nereng og Santino Mirenna ta til takke med den noe kjipe fjerdeplassen.

– Jeg må bare si tusen, tusen takk, sa Noreng, før hun ble avbrutt av publikums trampeklapp og av at dommerne reiste seg for å applaudere henne.

– Ikke få meg til å gråte igjen, lo hun.

– Jeg er veldig trist for at alt er over, samtidig så er jeg bare...jeg har fått venner for livet, og jeg må takke Santino som er en fantastisk dansepartner. Takk til alle som har stemt meg hit og fått oss så langt i denne konkurransen. Det har virkelig vært et eventyr, sa en rørt Nereng.

– Det har vært litt tungt

For Victor Sotberg var dette hans aller første danseduell:

– Jeg skal være ærlig og si at dette har vært en ganske vanskelig uke. Jeg synes det har vært litt tungt og sånn er det, så det er jo veldig trist, men jeg skal fortsette å kjempe, sa Sotberg før danseduellen, uten å utdype dette noe mer. Både Sotberg og Nereng var på gråten etter duellen.

Etter at det var klart at han var videre til semifinalen var Sotberg lettet:

– Det føles godt! Det føles veldig, veldig godt, sa en rørt Sotberg.

Resultatet betyr at Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya er videre til semifinalen sammen med Sotberg og Lund. Det er også Jørgine Vasstrand (29), best kjent under aliaset «Funkygine», og hennes dansepartner Jørgen Nilsen.

Sterk sesong

Det skjer etter en vanvittig sterk sesong av «Skal vi danse», og alle de fire parene har på forhånd vært blant de største favorittene i årets utgave.

I forrige uke endte Emilie og Santino på topp, etter at Santino kjempet seg tilbake fra skulderskaden. De tre foregående ukene har både Victor Sotberg med dansepartneren Rikke Lund og Aleksander Hetland med dansepartneren Nadya Khamitskaya innkassert 40 poeng i hver eneste sending.

Jørgine Massa Vasstrand har vært bookmakernes favoritt siden dag én, og var også det i forkant av kveldens sending.

Dommerne entret parketten

I kveldens sending danset hvert deltakerpar to danser hver, og denne uken er det ikke bare deltakerne som har fått kjørt seg på dansetrening.

I kveldens sending var det nemlig klart for at også dommerne skulle svinge seg på parketten med hvert sitt par.

Forlovelsesrus

I forkant av lørdagens sending har fokuset vært på en skikkelig gladnyhet for Jørgines makker Jørgen Nilsen.

Fredag kunngjorde nemlig han og «Senkveld»-programleder Helene Olafsen at de er forlovet.

Det skjer to år etter at Helene og Jørgen vant «Skal vi danse», og ett år etter at de bekreftet forholdet. For to knappe måneder siden slapp også Helene overraskende nyheten om at hun var gravid under sesongpremieren av «Senkveld».

Dette danset parene i kveld

* Emilie Nereng og Santino Mirenna danset slowfox til «Dancing On My Own» (Calum Scott-versjonen av Robyn-låten). Dommerdansen var en samba med Tore Petterson til «Hot-Hot-Hot» av Arrow.

* Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya danset samba til «Magalenha» av Sergio Mendes. Dommerdans var en tango med Egor Filipenko til 2WEIs versjon av Deep Purple-klassikeren «Smoke On The Water».

* Victor Sotberg og Rikke Lund danset samba til «Fy faen» av Hkeem og Temur. De danset også paso doble med Trine Dehli Cleve til «Malaguena».

* Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen danset wienervals til «Dangerous Woman» av Ariana Grande. Dommerdansen var en jazzdans med Merete Lingjærde til «Waterfall» av Sia/Pink.