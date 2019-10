Emilie Nereng tør såvidt hilse på dommerne etter kritikken: – Jeg angret veldig

Emilie sa ifra på direkten mot det hun mente var urettferdige dommerpoeng. Nå angrer hun.

– Nei, vi jentene sliter litt med de dommerne, så jeg håper gruppedansen blir råbra.

Det var de syrlige ordene til Emilie Nereng etter at dommerne serverte henne og dansepartner Santino Mirenna 33 av 40 mulige poeng for showdansen deres i «Skal vi danse» lørdag 19. oktober.

Hun reagerte spesielt på at dommer Trine Dehli Cleve ga henne en syver og sa «Beklager, dette traff ikke meg helt».

– Jeg har av og til følt at gutta har gjort det veldig bra poengmessig, mens vi jentene har fått litt «hassle» når vi har gjort mye bra vi også, og så var jeg ekstremt skuffa etter å ha jobbet så mye med dansen og det jeg mente var min beste opptreden, sier Emilie til Nettavisen da hun gjestet feiringen av God morgen Norges 25-årsjubileum.

Emilie snakket kanskje litt for tidig, for i samme sending snudde det helt, ettersom parene også skulle levere en pardans.

Etter at gutta leverte en laber forestilling som dommerne ga 24 poeng, ble nemlig gruppedansen til jentene akkurat så råbra som Emilie håpet på. Jentegruppa med Isabel, Emilie og Jørgine fikk hele 37 poeng for sin gruppedans.

Tør ikke hilse på dommerne

Nå forteller Emilie at hun angrer på hendelsen.

– Dette var før gruppedansen, så jeg visste ikke at vi ville få så bra poeng, så jeg angret veldig da jeg så det, sier Emilie om hendelsen.

Hun mener det hele ble sagt i øyeblikkets hete.

– Det var tatt sekunder etter jeg fikk dommen min, så en ærlig reaksjon var det i hvert fall, ler Emilie.

Selv om Emilie har nådd langt i «Skal vi danse», må hun innrømme at dommerne skremmer henne litt.

– Jeg tør så vidt å si «hei». Jeg har veldig respekt for autoriteter, innrømmer hun.

Trine Dehli Cleve: – Kan ikke forholde meg til det

Dansedommer Trine Dehli Cleve kommenterer det hele på denne måten:

– Nei, vet du, det tenker jeg hun får stå inne for selv. Vi prøver å være rettferdige, vi gjør den jobben vi er satt til og jeg kan ikke forholde meg til det hun sier der. De poenger jeg gir mener jeg er rettferdige, sier den rutinerte dommeren.

– I kampens hete og når man har lagt ned masse jobb, så blir man nok litt skuffet der og da. Det ligger i hvert fall ikke noe personlig bak kommentarene og karakterene vi gir, understreker hun.

Nekter for å ha favorisert guttene

Nettavisen har gjennomgått dommerpoengene for de tre siste sendingene.

Under «kampkveld» havnet Aleksander og Victor på delt førsteplass med 40 poeng, og Jørgine på tredjeplass med 39 poeng.

Under «eventyrkveld» havnet Aleksander og Victor på delt førsteplass med 40 poeng. Emilie havnet på tredjeplass med 39 poeng.

Under «kjendisenes valg» så listen slik ut før gruppedansen: Aleksander og Victor delte førsteplassen med 40 poeng og Christian Strand tok tredjeplassen med 36 poeng.

Etter gruppedansen denne sendingen ble hele listen stokket om og kvelden endte slik: Emilie og Jørgine havnet på delt førsteplass med 70 poeng, Isabel Raad - som endte med å ryke ut, havnet på tredjeplass med 65 poeng.

– Har dere favorisert gutta denne sesongen?

– Nei, overhodet ikke. Det er en veldig bra gjeng som er med i år, alle jobber beinhardt med stor respekt for alle sammen, så det er helt tilfeldig at det kommer ut sånn poengmessig, sier Dehli Cleve.

Historiske med dobbel 40x3

De siste sendingene har dommerne delt ut vanvittig høye poengsummer.

Aleksander Hetland og hans dansepartner Nadya Khamitskaya og Victor Sotberg og hans dansepartner Rikke Lund har de siste tre sendingene fått vanvittige 40 av 40 mulige dommerpoeng.

– Det er første gang i norsk «Skal vi danse»-historie at en deltaker har fått full pott tre sendinger på råd. I år er det i tillegg to deltakere som har fått det, sier TV 2s pressekontakt Siril Vatne Meling.

– Jeg tror ikke jeg har delt ut så mange tiere såpass tidlig før, det tror jeg faktisk ikke, sier Trine Dehli Cleve og påpeker at hun ikke har satt seg ned og regnet på dette opp mot tidligere sesonger.

– Skjønner ikke hvor det skal ende

Dehli Cleve, som har vært dansedommer i «Skal vi danse» siden starten i 2006 må klype seg i armen over årets nivå.

– Det er en utrolig sterk gjeng i år, og vi dommerne er nesten helt sjokkert vi også, vi skjønner ikke hvor det skal ende.

– Når det er sagt synes jeg det er utrolig hyggelig at de som takker ja tar det så seriøst. Nå er ikke «Skal vi danse» noe nytt lenger, alle vet hva de går til, så jeg har stor respekt for det de legger ned av arbeid. Det har vært flinke deltakere i sesongene med før også, i år er det så mange av de flinke. Se på de som er igjen nå da, hvem i all verden skal ryke nå? Det er helt umulig å si, avslutter hun.