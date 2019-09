Emilie Nerengs løft gikk ikke som planlagt: – Det er blodflekker

Da Emilie Nereng og dansepartneren Santino skulle øve på løft tok det hele en uventet vending.

«Skal vi danse»-deltakerne går inn i sin fjerde livesending denne uken, men forberedelsene til sendingen har ikke gått helt etter planen for alle deltakerne.

Verst gikk det for proffdanser Santino Mirenna, da han øvde med dansepartneren Emilie Nereng, tidligere kjent som bloggeren «Voe».

TRIVES I HØYDEN: Emilie har allerede hatt noen luftige svev, men det går ikke alltid etter planen. Foto: TV 2/Espen Solli

Under et løft gikk det nemlig helt galt for paret som hadde glemt å øve på å lande løftet. Dermed deiset Emilie i bakken, oppå Santino som slo både nakken og ryggen.

– Det ble helt blå-rødt og så helt forferdelig ut, forteller Emilie til Nettavisen.

Etter hvert som dagene har gått har blåmerket utviklet seg til en rekke små blodflekker.

Santino forklarer de vanskelige løftene med at han har vært fornøyd med Emilies nivå i «Skal vi danse». Dermed blir helgens cha cha cha av det tøffe slaget.

– Hun klarer det veldig bra, så da kan vi ha litt utfordringer for begge to. Jeg lager ikke bare utfordringer i dansen for Emilie, men også for meg, så jeg kjeder meg ikke på trening, humrer den italienske proffdanseren.

VALSER SOM EN DRONNING: Santinos klengenavn på Emilie har blitt «Queen». – Jeg vil vite alt hun har lyst til, men det er ikke alle idéer jeg liker eller som vi kan gjøre, men jeg tror det er derfor det har blitt ganske bra, fordi vi er en god miks. Så jeg håper det fortsetter sånn, sier Santino. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Fryktet diva-takter fra Sophie Elise



Ettersom helgens sending inviterer tilbake gamle deltakere, har Emilie og Santino fått gleden av å øve sammen med blogger Sophie Elise, som gjør et uventet comeback på parketten for én kveld.

– Jeg kjente ikke Sophie Elise fra før, men det har gått veldig fint. Jeg tenkte det ville være to divaer, spøker Santino.

Merket at noe var galt i forrige sending

Et annet par som ikke er ukjent med skader i «Skal vi danse», er Isabel Raad og dansepartneren Benjamin Jayakoddy.

Fredag måtte hun ta turen til en behandlingsklinikk for å sjekke foten sin, som hun merket gjorde vondt allerede i forrige sending.

– Det gjør helt «insane» vondt, og jeg kjente det skikkelig etter siste uke når vi hadde jive, da skal du veldig opp der for å jobbe med foten. Det ble bare verre og verre, sier Isabel.

De er dog i godt selskap. TV2 meldte også fredag at Christian Strand sliter med bekkenet foran helgens sending.

– Alle får jo skader hit og dit, men det er jo ikke så rart, alt vi gjør er å danse omtrent døgnet rundt, legger Raad til.