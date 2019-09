Dramatikk i «Skal vi danse» - deltaker hentet av ambulanse

Emilie og Sophie Elise rystet etter dans.

Emilie Nereng og Santino danset cha cha cha, men skulderen til Santino så ut til å gå ut av ledd.

– Jeg ble litt satt ut fordi jeg så at det skjedde. Jeg tenkte oi! Jeg så det på måten han håndterte den armen på, sier Trine Dehli Kleve.

SKREKKSKADE: Her har Santino nettopp fått skulderen ut av ledd under direktesendingen. Han fortsetter likevel dansen. Foto: TV 2

Skaden skjedde under ett av løftene i dansen.

Tidligere i uken snakket Emilie og Santino med Nettavisen om at nettopp løftene denne uken var krevende og at Santino skadet seg under ett av løftene, fordi paret ikke hadde øvd på hvordan de skulle komme seg ut av løftet.

Se Santino snakke om skaden her:

I kulissene er det for øyeblikket hektisk aktivitet og Santino blir ivaretatt av helsepersonell, og venter for øyeblikket på at sykebilen skal kjøre ham avgårde til legevakten.

– Jeg er bekymret og litt trist, sier Santinos dansepartner Emilie som løp rett ut til sin skadde dansepartner.

– Jeg ble også satt ut, jeg kjente at det rykket sånn, sier Sophie Elise om det som hendte under dansen.