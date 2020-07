Emilie Stordalen har forlovet seg

Det melder Petter Stordalens datter selv på Instagram.

Emilie Stordalen (28) og kjæresten Jens Bredberg (37) har forlovet seg.

«16.07.2020. Verdens beste morgen, jeg elsker deg for alltid», skriver Stordalen under et bilde av seg selv og kjæresten som kysser i en båt.

Også hotellkongen selv har delt nyheten på Instagram:

«Jeg har kalt deg min svärson lenge. Endelig har du også fridd. Emilie kunne ikke funnet en bedre mann enn deg, Jens. 💛💛💛 Gratulerer begge to!», skriver Petter Stordalen på Instagram.

Den kommende bruden har også delt en «story» på Instagram der deler av frieriet vises:

Foto: Skjermdump (@emiliestordalen)

Forholdet ble først kjent i mars i fjor. De to skal ha møttes for åtte år siden da Emilie Stordalen jobbet som stuepike på Stordalen-hotellet «The Thief».

Selv jobber svenske Bredberg som markedssjef på The Thief.

- Det er litt klisjé at jeg fant meg en i selskapet, da, sa Emilie Stordalen til VG Helg da forholdet ble kjent.

Noen år etter første møte, med litt av-og-på romantikk, falt til slutt Bredberg og Emilie Stordalen for hverandre.

Når det kommer til hva Petter Stordalen tenker om datterens kjæreste, var han klar i sin tale allerede da forholdet ble offentlig kjent:

- Dette er han som skal sikre neste generasjon! Det er et enormt press på Jens her. Jeg har jo sagt at alt det beste utenom barna, det har jeg fra Sverige – hunden min, alle hotellene og ikke minst min kommende svigersønn, sa han til avisen.

Emilie Stordalen, og søsknene Henrik (24) og Jakob Anker Stordalen (21) har gjennom oppveksten blitt mer eller mindre skjermet fra offentlighetens søkelys.

Da det i 2018 ble kjent at de tok over ansvaret for familieformuen, ble søkelyset rettet mot de tre millardærarvingene i mye større grad.