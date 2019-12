Emilie Stordalen vekker oppsikt med julegaven til kjæresten

«Skjønner ikke hvorfor Jens er så misfornøyd med årets julekalender?», spør Emilie Stordalen seg.

For mange er det en fast tradisjon å telle ned til jul med en julekalender. Det er det tilsynelatende også for Emilie Stordalen, datter av hotellkongen Petter Stordalen.

De siste ukene har julekalenderen hun har laget til kjæresten Jens Bredberg vakt oppsikt både her til lands og i vårt kjære naboland Sverige.

– Skjønner ikke hvorfor Jens Bredberg er så misfornøyd med årets julekalender?

Det skriver Emilie Stordalen på Instagram til en rekke bilder av gavene hun har gitt kjæresten i årets julekalender.

I hver eneste luke har Stordalen gitt en rekvisitt med bilde av seg selv til kjæresten. Hittil en kopp, en klokke, et mobildeksel, puslespill og en musematte.

Den unike julekalenderen har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier, så vel som utenlandske medier. Ifølge den svenske avisen Expressen har den svenske fansen gått av skaftet, og synes julekalenderen til Stordalen er genial.

Emilie Stordalen har rundt 12.500 følgere på Instagram. Her deler hun små øyeblikk fra innsiden av livet til en av Norges rikeste familier:

– Han som skal sikre neste generasjon

Det var i mars tidligere i år det ble kjent at Emilie Stordalen hadde funnet lykken med Jens Bredberg. Det avslørte hun i et større intervju med VG Helg, kun dager etter at paret dukket opp på den røde løperen i forbindelse med åpningen av hotellet The Hub.

STORDALEN-FAMILIEN: Petter Stordalen, Gunhild Stordalen, Emilie Stordalen og Jens Bredberg under åpningsfesten for Clarion Hotel The Hub i Oslo i mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette er han som skal sikre neste generasjon! Det er et enormt press på Jens her. Jeg har jo sagt at alt det beste utenom barna, det har jeg fra Sverige – hunden min, alle hotellene og ikke minst min kommende svigersønn, uttalte Petter Stordalen om svigersønnen til VG Helg den gang.

Kjendisenes verste julegaver

Emilie Stordalen er imidlertid ikke alene om å få oppmerksomhet for sine oppfinnsomme julegaver.

De siste månedene har Nettavisen spurt landets kjendiser om deres aller verste julegaver, der blant andre artist og TV-profil Carina Dahl hadde en sikker vinner.

– Jeg fikk et gavekort på kamasutra-massasje av regnskapsføreren min, fortalte hun og konstaterte at ikke han er regnskapsføreren hennes i dag.

