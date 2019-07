Emilie «Voe» Nereng er forlovet

Det skriver den tidligere toppbloggeren på sin egen Instagram-side.

«Meg som helt casually prøver å få den vakre ringen min inn i bildet for å fortelle at JEG ER FORLOVET!!! Verdens beste mann har fridd til meg, og jeg sa selvfølgelig JA! Av meg vil han alltid få masse grønnsaker i smoothien sin, sånn at vi kan leve sammen så lenge som mulig . Hvis det ikke er kjærlighet, så vet ikke jeg. Herregud, så lykkelig jeg er!!» skriver «Voe» på Instagram:

Den utkårede er 30 år gamle Torgeir Johansen som jobber i mediebransjen, noe også Nereng gjør som helse- og ernæringsspesialist i motemagasinet Elle. De siste årene har 23-åringen jobb tatt en bachelor i helse og ernæring, og sa selv til Nettavisen i juni at hun hadde funnet drømmejobben.

GIFTER SEG: Torgeir Johansen (t.v.) og Emilie Nereng på den røde løperen under Elles sommerfest. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Da var hun tilbake i rampelyset for første gang på to år, siden Nereng la ned bloggen sin i 2017.

- Jeg trodde ikke at det kom til å bli ansett som et mediecomeback, selv om det på mange måter var det, sa 23-åringen fra Hønefoss til Nettavisen under Elles årlige sommerfest.

Nereng betegnes som en av de aller første toppbloggerne i Norge. Som 13-åring hadde hun nærmere 70 000 unike lesere hver dag, og allerede som 14-åring foreleste hun om sosiale medier på skoler som blant annet Høgskolen i Lillehammer.

Hennes nåværende Instagram-konto har over 24.000 følgere: