Emily Ratajkowski forklarer bakgrunnen for de sexy bildene: – Handler om å overleve

Det sexy imaget er et bevisst valg fra modellens side.

Det skal ikke mer enn et lite blikk inn på Emily Ratajkowskis (29) Instagram-profil før man legger merke til at majoriteten av bildene hun deler er svært lettkledde.

Den amerikanske skuespilleren og modellen har tidligere uttalt at hun mener nakenhet ikke er noe å være redd for, noe bildene er et bevis på.

Supermodellen Emily Ratajkowski går ikke av veien for å komme med sterke ytringer, og reagerer på forestillingen om at det er motsetning mellom skjønnhet og hjernekapasitet. Her er beskjeden til den falne mediemogulen Harvey Weinstein klokkeklar. Foto: Jean Baptiste Lacroix (AFP / NTB Scanpix)

Ofte poserer hun i badetøy eller undertøy - og i enkelte tilfeller også helt uten en tråd. Dette har ført til at 29-åringen har blitt stemplet som et sex-symbol i flere internasjonale medier.

I et nytt intervju med GQ Magazine forteller Ratajkowski åpent om hvordan hun bruker imaget som sex-symbol som en handelsvare fremfor en representasjon for hvordan hun er som person.

– Jeg synes det er en så rar ting, måten kulturen vår verdsetter berømmelse og skjønnhet på. Det er blendende, sier hun.

– Handlet om å overleve

29-åringen påpeker at hun aldri ville vært der hun er i dag, hadde det ikke vært for hvordan hun har fremstilt seg selv.

Men den Ratajkowski vi ser på magasinforsider og i sosiale medier er ikke nødvendigvis den ekte Ratajkowski.

– Jeg tror at for meg, måten jeg bruker imaget mitt som modell og utnytter det, handler veldig mye om å overleve – snarere enn en representasjon av hvem jeg er. Det å være modell var en fantastisk måte å tjene penger og få stabilitet på. Berømmelse fulgte med det, og det var en bisarr ting, forteller hun.

Les også: Adeles tidligere personlige trener: – Nedslående å lese slike kommentarer

Ratajkowskis modellkarriere slo for alvor fart etter at hun i 2013 medvirket i musikkvideoen til låten «Blurred Lines», og siden har kjendisstatusen bare vokst.

Hun legger ikke skjul på at den plutselige berømmelsen var forvirrende, spesielt med tanke på at hun konstant ble fortalt hva hun kunne gjøre og ikke.

– Det lærte meg mye om sexisme og kvinnehat i verden, på grunn av ideen om at en kvinne som ser ut eller presenterer seg selv på en spesiell måte ikke kan snakke om politikk eller lese bøker. Tullete, fastslår hun.

Hjelp fra ektemannen

Emily Ratajkowski har, i likhet med mange andre, også blitt påvirket av koronaviruset på jobbfronten. Travle dager på sett har blitt byttet ut med lange dager hjemme, men 29-åringens sosiale medier bærer ikke noe preg av at modelljobbingen er satt på vent.

Det kan hun takke ektemannen for. Siden 2018 har modellen vært gift med skuespiller Sebastian Bear-McClard, og den siste tiden er det han som har stått bak kameraet for å sikre innhold til konas Instagram-profil.

Det kommer frem av bildeteksten til bildene hun har delt, der hun enkelt og greit skriver «av ektemann» til bildene.

Ut fra bildene å dømme har Ratajkowski og ektemannen et noe mer glamorøst hjemmekontor enn de fleste andre, men mye tyder samtidig på at også de er akkurat som alle andre – med dager som tilbringes i behagelige klær på sofaen.

For en måned siden delte nemlig 29-åringen et bilde der hun skrev hvordan de tilbringer dagene hjemme – hvor bildeteksten beskrev noe helt annet enn bildet.

– Karantenen vår ser ikke sånn her ut (vi går for det meste i joggebukse og hettegenser), er blant det hun skriver, før hun legger til at bildet ble tatt om lag seks måneder etter at duoen giftet seg i 2018.

Les også: Fødselen ble et mareritt: - Jeg var død i 40 sekunder