Emily Ratajkowski kaster klærne bare uker før fødselen

Modellen viser stolt fram den voksende babymagen.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Emily Ratajkowski (29) venter straks sitt første barn sammen med ektemannen, skuespiller og produsent Sebastian Bear-McClard (31). Ratajkowski avslørte graviditeten i oktober, med en lettkledd video på Instagram.

Tirsdag delte modellen to bilder på Instagram av seg selv selv poserer uten en tråd og viser fram den voksende babymagen. Modellen avslører at bildene er tatt da hun var i uke 33, og takker fotografene og vennene Inez og Vinoodh for fotoseansen.





Raser mot mediene: - Hvordan våger dere?

Kim Kardashian (40) delte nylig et bilde av et imponerende landskapsmaleri, malt av datteren North (7).

I ettertid har flere på sosiale medier tvilt på om det faktisk er datteren som har malt bildet. Mange undrer på om hun kun har signert det – og ikke gjort resten av jobben.

Nå går Keeping up with the Kardashian-stjernen kraftig ut på Instagram mot de som tviler på at maleriet faktisk er malt av 7-åringen.

I en post publisert på stjernens story, skriver hun datteren og venninnen har tatt kurs for å lære male oljemaleri.

«North har jobbet kjempehardt på maleriet sitt som tok flere uker å fullføre. Som en stolt mor, ville jeg vise det fram til alle.» skriver stjernen. Videre kritiserer hun media for å tvile på at datteren har malt bildet.

«Hvordan våger dere å se barn gjøre fantastiske ting, for så å beskylde dem for å ikke være fantastiske?! Vennligst ikke drit dere ut med den negativiteten og la alle barn være fantastiske! NORTH HAR MALT DET, PUNKTUM.» avslutter hun og legger til et bilde av datteren som stolt viser fram maleriet.

Giftet seg allerede?

I juli i fjor ble det kjent at David og Victoria Beckhams sønn, Brooklyn Beckham (21) hadde forlovet seg med kjæresten Nicola Peltz (26). Det bekreftet han selv i en romantisk post på Instagram den gang.

Nå svirrer ryktene om de to har giftet seg i stillhet allerede, etter at Beckham ble observert med gullring på fingeren under en handletur i Los Angeles denne uken, skriver The Sun.

Dette er ikke første gang ryktene har begynt å gå om at de to har gitt hverandre sitt ja i stillhet. I august begynte også fansen å lure da en venn av paret kalte Peltz for «Mrs. Beckham». Paret har til nå hverken bekreftet eller avkreftet at de to har giftet seg.

