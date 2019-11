Emily Ratajkowski poserer uten en tråd på Instagram – fansen jubler

Har Emily Ratajkowski (28) funnet et smutthull på Instagram?

Vi vet at folk av og til har lyst til å dele kunstneriske eller kreative bilder som viser nakenhet, men av en rekke grunner tillater vi ikke nakenhet på Instagram.

Sitatet over er fra retningslinjene til Instagram og håndheves ettertrykkelig. En rekke store og små profiler har blitt stengt fordi de ikke har rettet seg etter den linjen.

Det er likevel en sensur som jevnlig utfordres, ikke minst av kjendiser og modeller.

Sist ut er en av verdens mest ettertraktede modeller for tiden. Emily Ratajkowski har ved flere anledninger uttalt at hun ikke mener nakenhet er noe å være redd for, og har også publisert flere utfordrende bilder på Instagram.

Fellesnevneren for disse bildene er at akkurat nok er skjult til at de passerer sensuren.

Slik er det også for en serie på tre bilder modellen nettopp har publisert på Instagram, men med en vesentlig forskjell. Ratajkowski står vendt mot kamera og forsøker ikke å skjule noe. Bildene er imidlertid i svart og hvitt, og eksponeringen slik at kroppen bare synes som en silhuett.

I skrivende stund har mer enn 1,2 millioner mennesker likt bildene, og kommentarene hagler inn.

«🔥🔥🔥», skriver Paris Hilton.

«Kjærlighet er en silhuett», mener Lisa Rinna.

«🙌», hyller Trace Lysette.

Spørsmålet mange stiller seg, er om Ratajkowski faktisk poserer i Evas drakt, eller om det egentlig er nok en reklame for hennes eget bikinimerke – hvor materialutgiftene later til å være relativt lave ...

Men det kan se ut til at modellen har funnet et smutthull i retningslinjene til Instagram, skriver Cosmopolitan. Ved å justere kontrasten i bildene blir det tydelig at modellen faktisk ikke har en tråd på kroppen ...

– Jeg synes i grunn ikke at nakenhet er noe å være redd for eller flau over. Det er en måte å verdsette kroppen din på, så jeg er generelt ikke sjenert, har modellen tidligere uttalt til Sports Illustrated.

Foto: Angela Weiss (AFP / NTB Scanpix)

Modellen har også gjentatte stilt opp uten en tråd for diverse kunst - og moteprosjekter, noe som igjen har ført til kritikk fra personer som mener hun kun er ute etter oppmerksomhet.

Selv sier 28-åringen at hun er en feminist, og at hun bruker kroppen for å fremme kvinners sak.

En av sakene som har skapt størst overskrifter de siste årene, var da Ratajkowski forsvarte realitystjernen Kim Kardashian da sistnevnte la ut et nakenbilde av seg selv på Instagram.

Da kritikken haglet som verst, valgte de to å ta et toppløsbilde sammen som de la ut på sosiale medier. Ratajkowski seg om hendelsen i et intervju med Harper Bazaar kort tid etter:

Vi [kvinner] er mer enn bare kropp, men det betyr ikke at vi trenger å skamme oss over dem eller vår egen seksualitet.