Emily Ratajkowski venter barn for første gang

Supermodellen viser frem babymagen i lettkleddvideo.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

To år etter at den amerikanske supermodellen og skuespilleren Emily Ratajkowski (29) giftet seg med skuespilleren Sebastian Bear-McClard (34), avslører ekteparet at de venter sitt aller første barn sammen.

Annonseringen gikk ikke akkurat ubemerket hen. På forsiden av Vogue røpet supermodellen den gledelige nyheten, med en tilhørende video på Instagram der hun naken viser frem den voksende magen.

- Jeg vil sette pris på denne videoen så lenge jeg lever, skriver supermodellen blant annet.

Vil ikke vite kjønnet

I intervjuet med magasinet, gjengitt av blant andre Hollywood Life og People, forteller Ratajkowski at hun og ektemannen har bestemt seg for å ikke vite kjønnet på babyen.

- Jeg liker ideen om å tvinge så få kjønnsstereotyper til barnet mitt som mulig. Men uansett hvor mye jeg prøver å motstå, forstår jeg at jeg kommer til å føle på en trang til å vite kjønnet, sier 29-åringen til magasinet og fortsetter:

- Samtidig som kroppen min endrer seg på en merkelig og uvandt måte, vil det nok være trøstende å sitte på informasjon om hva som kommer.

Hvor langt Emily Ratajkowski er på vei, er foreløpig ukjent.