Emma Bunton sendte sexy toppløsbilde til kjæresten – tastet helt feil mottaker

Emma Bunton (43) ble verdenskjent som «Baby Spice» i popgruppa Spice Girls på midten av 1990-tallet.

I disse dager gjør popgruppa, som regnes for å være verdens mest fremgangsrike, på ny suksess, og det var i forbindelse med en turné i sommer at Emma Bunton skulle sende en sexy melding til partneren Jade Jones (40).

Emma «Baby Spice» Bunton turnerer med Spicee Girls igjen. Da savnet etter kjæresten ble for stort, sendte hun en sexmelding. Dessverre endte den hos helt feil person ... Foto: Doug Peters/EMPICS Entertainment (NTB Scanpix)

Dessverre endte meldingen og bildet opp hos helt feil person – moren hennes.

Det forteller Bunton i forbindelse med en innspilling av et nytt show med den britiske komikeren og TV-personligheten Paul O'Grady, skriver The Mirror.

– Jeg var borte fra min andre halvdel i noen dager. Men vi er veldig forelsket og jeg elsker å sove ved siden av ham. Vi er sammen hele tiden. Så jeg bestemte meg for at jeg ville sende en «skitten» tekst. En frekk tekst. En sexmelding, forteller hun.

Men da meldingen skulle sendes avgårde, valgte hun helt feil mottaker, og til sin forskrekkelse oppdaget Bunton at bildet og teksten ble sendt til moren isteden.

PÅ TURNE IGJEN: Spice Girls er gjenforent nok en gang, men denne gangen uten Victoria Beckham. Foto: Mat Crossick (NTB Scanpix)

43-åringen forteller at moren tok det hele med ro og bare lo bare av hele episoden.

– Jeg snakker heldigvis med mamma ti ganger om dagen og vi er de beste venner. Hun har en fantastisk humor, men jeg ble helt forskrekket, sier Bunton.

Jade Jones og Emma Bunton har vært et par mer eller mindre siden 1998. De har hatt noen opphold i forholdet, men har vært et fast par siden 2004, ifølge Fox News. De har to barn sammen på åtte og tolv år.

Jade Jones og Emma Bunton har vært et par siden 1998. Det startet litt humpete, men de to har holdt sammen fast siden 2004. Her er de fotografert i 2008. Foto: Joel Ryan (PA Photos/NTB Scanpix)

Emma Bunton er ikke den første Spice Girls-sangeren som har skapt overskrifter i 2019. I våres kom Melanie Brown (43), bedre kjent som Mel B, med sjokkavsløringer innad i «Spice Girls»-gruppen.

I et intervju med talkshowverten Piers Morgan (53) påstod Mel B at hun og «Spice Girls»-kollegaen Geri Halliwell (46) skal ha hatt sex med hverandre tidligere i karrieren.

I ettertid har Halliwell tatt avstand fra påstanden og uttalt at hun ble skuffet over ryktene.

