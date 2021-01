Emma Ellingsen ble kastet ut av Tinder tre ganger: – Tror profilen min er falsk

«Bloggerne»-profilens Tinder-bruker ble rapportert som falsk.

Emma Ellingsen (19) ble for alvor kjent for det norske folk da hun i 2014 var med i «Født i feil kropp» på TV 2, og har siden gjort stor suksess som influenser.

19-åringen har blant annet vært med i flere sesonger av TV 2s «Bloggerne», og har også lansert både bok, skjønnhetsmerke og kleskolleksjoner.

Også i år er Ellingsen med i «Bloggerne», der seerne blant annet får være med på samtaler om både gutter og «crusher». Til Nettavisen kan hun derimot røpe at hun fremdeles er singel.

- Det er ikke akkurat på topp med dating akkurat nå. Jeg har snappet med gutter og sånt, men jeg har ikke datet noe særlig, sa hun til Nettavisen under årets pressetreff for TV 2-programmet.

Kastet ut av Tinder

Selv om populariteten rundt Ellingsen ser ut til å øke, kan hun likevel avsløre at populariteten har sin bakside.

Spesielt dating på nett har vist seg å være en utfordring, da 19-åringen har blitt kastet ut av sjekkeappen Tinder hele tre ganger.

- Nå har jeg brukt tre forskjellige telefonnumre på Tinder, og jeg har blitt bannet hver gang, ler Ellingsen.

Hvorfor hun blir kastet ut er hun ikke helt sikker på, men Ellingsen tror muligens brukeren hennes er blitt rapportert som en falsk profil.

- Folk kan sende meg melding og beskylde meg for at profilen min er falsk, men da bare ber jeg dem sende meg en melding på Instagram, også svarer jeg dem der, forteller hun.

Selv om Ellingsen er klar på at hun bruker Tinder mer for gøy, og ikke nødvendigvis for å finne kjærligheten, har hun prøvd å kontakte menneskene bak for å vise at det faktisk er hun som er eier av de tre profilene, uten å få noe svar.

Flyttet til Oslo

Men til tross for at det ikke skjer noe særlig på kjærlighetsfronten, skjer det mye annet i Ellingsens liv.

Blant annet har hun flyttet ut av foreldrenes hjem på Nøtterøy til en leilighet på Majorstuen i Oslo.

I første omgang har hun leid seg en leilighet for å teste ut bosituasjonen før hun eventuelt ønsker å kjøpe seg noe.

– Jeg vil se om jeg i det hele tatt liker Oslo. Jeg har egentlig aldri hatt en drøm om å bo i Oslo, men på grunn av jobb så er det på en måte naturlig at det er hit jeg skal flytte. Så jeg prøver å bo her litt, og ser hvordan jeg liker det, sa hun nylig til Nettavisen.

