Emma Ellingsen og Linnéa Myhre avslører store endringer i livet

– Det blir på mange måter en ny start, sier «Bloggerne»-profilene Emma Ellingsen og Linnéa Myhre.

For omtrent et halvt år siden kunne Emma Ellingsen avsløre overfor Nettavisen at hun hadde planer om å flytte til Oslo. Hovedgrunnen var for å komme seg nærmere samarbeidspartnere og andre ting som hun til daglig jobber med.

Hele livet har 18-åringen bodd hjemme hos foreldrene sine i Tønsberg, og var på det tidspunktet i tvil om hun skulle våge seg til en ny by helt på egen hånd. Nå kan imidlertid Ellingsen røpe at hun turt å ta det store steget.

– Jeg flyttet faktisk inn i går, sier Ellingsen under et nettmøte med Nettavisen onsdag i forbindelse med pressedager for den nye sesongen av TV 2-suksessen «Bloggerne».

Vil teste ut Oslo

Ellingsen har i første omgang leid seg en leilighet på Majorstuen for å teste ut bosituasjonen før hun eventuelt ønsker å kjøpe seg noe.

– Jeg vil se om jeg i det hele tatt liker Oslo. Jeg har egentlig aldri hatt en drøm om å bo i Oslo, men på grunn av jobb så er det på en måte naturlig at det er hit jeg skal flytte. Så jeg prøver å bo her litt, og ser hvordan jeg liker det, sier Ellingsen til Nettavisen onsdag formiddag.

Til tross for at det bare en noen timer siden Ellingsen flyttet inn i sin nye leilighet, har hun allerede fått mye på plass. Se hva Ellingsen tror blir den største utfordringen ved å bo alene i klippet øverst i saken.

En ny start

Også «Bloggerne»-profilen Linnéa Myhre (30), som hadde en pause fra «Bloggerne» forrige sesong, kunne avsløre store endringer i livssituasjonen. Under det digitale nettmøte satt også Myhre i en splitter ny leilighet.

– Jeg har flytta, så jeg sitter i en ganske tom leilighet nå, sier Myhre til Nettavisen som har begynt med oppussingen for fullt.

Rett før jul flyttet Myhre inn i leiligheten som skal males om, og gjøres om til hennes eget.

– Jeg har malt hele stua rosa. Så nå skal jeg finne min egen stil, som jeg er litt usikker på hva er, sier hun.

En av grunnene til at Myhre tok en pause fra «Bloggerne» var fordi hun trengte en pust i bakken for å komme tilbake med ny giv. I april i fjor ble det blant annet kjent at hun og kjæresten, Artist Sondre Lerche (38) hadde gjort det slutt etter sju år som kjærester. Den kommende sesongen av bloggerne blir derfor den første på lenge som singel.

– Noe av det seerne får følge er jo den prosessen med å finne leiligheten, sier Myhre og fortsetter:

– Jeg vil absolutt si at det er ny start for meg, og voksenlivet begynner litt på en måte. Ikke at jeg har vært avhengig av noen andre, men jeg har alltid hatt noen jeg kan diskutere avgjørelser med. Jeg har aldri følt at jeg har tatt noen avgjørelser helt alene. Bare det å bestemme at «denne leiligheten skal jeg kjøpe» er stort. Jeg er jo redd for å ta feil, så dette er det første ordentlige voksensteget, sier Myhre og mener dette på mange måter blir et nytt kapittel i hennes liv.

«Bloggerne» har premiere mandag 18. januar på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

