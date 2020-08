Emma Ellingsen om Benjamin Ingrosso: - Sluttet å følge meg fordi jeg er født i feil kropp

Benjamin Ingrosso aner ikke hva Emma Ellingsen snakker om.

Med sine godt over 600.000 følgere på Instagram skulle man kanskje ikke tro at 18 år gamle Emma Ellingsen har oversikt over hvem som følger med på livet hennes til enhver tid.

Under mandagens episode av «Bloggerne» later det imidlertid til at Ellingsen har full oversikt. I episoden er TV-kameraene med Ellingsen på den røde løperen til Vixen-utdelingen tidligere i år, der hun får øye på den svenske artisten Benjamin Ingrosso.

Les også: Iselin Guttormsen følte seg hengt ut på Vixen: - Et angrep mot familien min

- Han sluttet å følge meg på Instagram fordi han fant ut at jeg er født i feil kropp, tror jeg, sier Ellingsen til venninnen sin i episoden.

- Veldig sikker

Ifølge Ellingsen er hun fortsatt bestemt på at det er årsaken.

- Jeg husker ikke helt når han begynte å følge meg. Men hvorfor jeg tror han sluttet å følge meg fordi jeg er født i feil kropp, er fordi han sluttet å følge meg rett etter at en av sveriges største aviser publiserte en sak om at jeg ventet på operasjonen min, forteller Ellingsen til Nettavisen.

RØD LØPER: Emma Ellingsen på den røde løperen under årets Vixen-utdeling. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

- Jeg er veldig sikker på at det var derfor han sluttet å følge meg, konstanterer hun.

Ifølge Emma Ellingsen fikk hun øye på Benjamin Ingrosso på den rød løperen. Hun prøvde å se etter ham resten av kvelden for å spørre ham om hvorfor han har sluttet å følge henne.

- Jeg fant han ikke igjen, så det fikk jeg aldri svaret på, sier hun til Nettavisen.

Stemmer ikke

Ifølge manageren til Benjamin Ingrosso, Therese Hädinggård, forstår ikke Ingrosso hvor dette kommer fra.

- Jeg snakket akkurat med Benjamin og han sa at han begynte å følge henne fordi hun er vakker og virkelig herlig. Han aner ikke hvorfor han ikke følger henne lenger, og mener han må ha gjort det uten å være klar over det, sier Hädinggård til Nettavisen og fortsetter:

- Han aner ikke hvor dette med å være født i feil kropp kommer fra.

Kjønnsoperasjonen utsatt

Helt siden Emma Ellingsen var med i serien «Født i feil kropp» på TV 2 i 2014, har Ellingsen delt åpenhjertig om hvordan det er å bli født som gutt mens man egentlig er en jente.

Gjennom serier som «Generasjon Z» ved samme kanal, og nå «Bloggerne», har Ellingsen tatt med seerne på hele reisen. Også det som skulle bli en kjønnsoperasjon som nå er blitt utsatt.

Les også: Emma Ellingsen må utsette kjønnsoperasjonen: – Blir litt nervøs

Under pressedagene til «Bloggerne» kunne Ellingsen bekrefte overfor Nettavisen at operasjonen hun i utganspunktet skulle ha i august er blitt utsatt på grunn av korona-pandemien.

- Nei, jeg har ikke tatt den ennå. Den ble utsatt på grunn av korona, uttalte Ellingsen til Nettavisen.

Foreløpig vet ikke Ellingsen når hun skal opereres, men hun håper imidlertid det blir i løpet av starten på neste år.

- Det er så klart litt kjipt. Det er rart å tenke på at jeg skulle vært operert nå, sa hun.