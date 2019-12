Emma Stone er forlovet

Skuespillerstjernen Emma Stone ble fridd til av kjæresten Dave McCary.

Etter to år som kjærester ser det ut til at den kjente skuespilleren Emma Stone (31) og filmskaperen Dave McCary (34) har tatt forholdet ett steg videre.

Onsdag delte nemlig McCary et bilde av ham og Stone på Instagram, der sistnevnte viser stolt frem en forlovelsesring.

McCary beskriver bildet med en hjerteemoji.

Selv har ikke Emma Stone kommentert noe rundt forlovelsen i sosiale medier.

Veldig private

Ifølge Page Six har «La la land»-skuespilleren og McCary datet siden 2017, men har sjeldent vist seg offentlige sammen og er svært private rundt deres forhold.

I et intervju med ELLE i august i fjor avslørte imidlertid Stone at hun faktisk så for seg et bryllup og en familie i fremtiden.

- Tanken på barn har endret seg med alderen. Jeg var en person som aldri satt barnevakt. Som tenåring tenkte jeg at jeg aldri ville gifte meg, eller ha barn. Men så ble jeg eldre, og nå tenker jeg at jeg virkelig har lyst til å gifte meg, og at jeg virkelig vil ha barn, fortalte hun til magasinet, gjengitt av Fox News.

Suksessrike

Ifølge People møttes duoen for aller første gang i 2016 da Stone medvirket i sketsjen «Wells for boys» som McCary regisserte.

Som nevnt var i 2017 de to ble koblet sammen for første gang. På det tidspunktet skal en kilde ha avslørt til nettstedet at de to skal ha vært kjærester i over tre måneder på det tidspunktet.

De to har gjort stor suksess på hver sin kant. I 2017 vant Stone blant annet en Oscar og Golden Globe for sin rolle i filmsuksessen «La la land». McCary på sin side jobber for tiden som segmentdirektør for det populære talkshowprogrammet «Saturday Night Live» som han blant annet har vunnet flere priser med.