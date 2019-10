Emmerdale-stjerne er død

Leah Bracknell, kjent fra serien Emmerdale, er død, melder britiske medier. Hun ble 55 år gammel.

Den britiske skuespilleren Leah Bracknell, spilte Zoe Tate i serien Emmerdale, døde i september, skriver blant andre BBC. Familien til skuespilleren skal ha bekreftet dødsfallet i en pressemelding.

Skuespilleren fikk påvist lungekreft for tre år siden.

- Leah fortsatte å omfavne livet og møtte sykdommen sin med positivitet, skal det hete i pressemeldingen.

Bracknell spilte i Emmerdale, som var satt til en fiktiv by i Yorkshire Dales, i 16 år, fra 1989 til 2005. Utenom TV-karrieren har hun også spilt i flere teateroppsetninger. Twitter-kontoen til serien har også lagt ut en Twitter-melding onsdag.

- Alle i Emmerdale er veldig triste for å høre at Leah Bracknell er død. Hun var et veldig populært medlem av Emmerdale-casten i over 16 år. Leah var en veldig generøs og omsorgsfull kollega, godt likt blant cast og crew, skriver de.