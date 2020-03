En alkoholfri øl-reise Europa rundt

«Alkoholfritt meg her og alkoholfritt meg der», men disse er i alle fall fra både her og der i Europa.

Jeg fortsetter min vandring i landets utvalg av alkoholfritt øl. Dette er faktisk øl nummer 38 til 43.

Før jeg begynte ante jeg rett og slett ikke at det var så mye å velge i, og jeg er ennå ikke ferdig. Vandringen fortsetter også etter denne testen, og jeg kan love at det kommer en oppsummering av de beste når jeg har kommet meg gjennom det aller meste.



Dagens utvalg er rasket sammen fra forskjellige produsenter rundt i Europa. Det vil si: Jeg har funnet det i matbutikken på hjørnet og på et ølutsalg. Som vanlig ingen karakter, men ølene er ordnet i stigende rekkefølge etter hvor godt jeg likte dem.

Nirvana, Karma Pale Ale

England

Fin gylden pale ale, men et skum som legger seg litt raskere enn jeg ønsker. En fristende, men samtidig litt skarp, humleduft, med mango, eple, bark og sitrus i retning lime. Her er duften helt klart bedre enn smaken. Jeg føler at jeg drukner i en salig blanding av tre og bark, som helt og totalt skjuler alt annet av smak. Den sitter i tillegg i litt for lenge.

Passer når du vil bli kvitt plagsomme gjester.

Foto: Sammy Myklebust

Estrella Damm, N.A.

Spania

Ser ut som en standard pils, med hvitt og fint skum. Dufter av gammelt korn og gamle blomster. Smaken styres helt og totalt av søtheten i ølet, og jeg føler vi er tettere på saft enn på øl. Ettersmaken er passe «død» og får meg til å tenke på gammelt dovent øl.

For dem som ikke vet bedre.

Foto: Sammy Myklebust

Explorer’s Premium Lager

Norge

Som så mange av de norske alkoholfrie er denne brygget på Arendals Bryggeri. Litt matt i fargen, men ellers en vanlig pils med tett og fint skum. Frisk kornduft med innslag av blomster preger duften, sammen med en delikat brødskorpe (halvfint). Smaken er ikke like frempå som duften, men samtidig helt grei. Jeg finner i hovedsak korn og litt for gamle blomster.

Når en er tom for de lenger nede på listen.

Foto: Sammy Myklebust

Mikkeller, Drinking the Sun

Belgia (og Danmark)

Brygget, som det aller meste av Mikkellers øl, i Belgia. Matt, på grensen til disig, gulfarge, toppet av et hvitt og fint skum. Duften er en litt snodig blanding av grannåler og sitrus, men det fungerer. Sitrusen og barnålene dominerer også smaken. Nå i den nevnte rekkefølgen. Litt malt og frukt gjemt under dette, men ikke mye. Tørr og frisk avslutning. Den friskeste i denne flighten.

Passer til fotballkampen eller favoritt TV-serien.

Foto: Sammy Myklebust

Peroni, Libera

Italia

Har utseende som en lys lett pilsner. Helt greit skum. Duften er en snodig blanding av gammelt øl og frisk og god pils. Mest det siste når nesen kommer ned mot glasset. Dette går så over i søtladet malt, men ikke så overveldende søtt som det ofte kan være fra så lette alkoholfrie øl. Smaken er rund og behagelig og kan neppe fornærme noen, uansett om de er glade i pils, lager eller for den del tradisjonelt kornøl. Samtidig finner jeg smaken overraskende kompleks med toner av røde epler, korn og lys brødskorpe. Det er til og med nok humle til å gi ettersmaken en liten bitterhet.

En positiv overraskelse fra et ølmerke jeg forbinder med lager som er for lys og lett for min smak.

Et øl for varme sommerdager.

Foto: Sammy Myklebust

Beck’s, Blue

Tyskland

Ser kort og godt ut som en standard pils. Fin gylden glød og en fin skumtopp. Duften følger opp førsteinntrykket og gir meg en tilbakelent pilsduft, der det er vanskelig å hente frem enkeltdufter, men litt fuktig korn og noen tørkede blomster klarer jeg å skille ut. Smaken er overraskende bred og fyldig, med solid korninnslag, frisk og fin brødskorpe, god fruktighet og selvsagt malt som skaper den omtalte bredden. Avslutningen går via den omtalte fruktigheten til en behagelig passe tørr bitterhet. En har med andre ord våget å bruke nok, men ikke for mye, humle.

Når du skal lure noe alkoholfritt i den fulle onkelen eller få noen til å tro at du drikker noe med alkohol.

Foto: Sammy Myklebust

