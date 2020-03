En av årets viktigste nyheter – nå blir den mye dyrere

Porsche Taycan kan bli flere hundre tusen dyrere.

Det er ikke bare permitteringer og mindre aktivitet som påvirker bilbransjen kraftig om dagen.

Her hjemme rammer også den voldsomme svekkelsen i kronekursen hardt.

Det merker den norske Porsche-importøren spesielt godt på den populære elbilen Taycan, som flere tusen nordmenn har reservert. Dette er en av de hotteste bilene i nybilmarkedet akkurat nå.

– Når prislappen kunden betaler for elektriske biler ikke består av avgifter, vil valutasmellen slå direkte ut på sluttprisen. Vi kjøper i euro, det gjør at situasjonen er ekstraordinær nå, forteller Morten Scheel, administrerende direktør i Porsche-importøren Autozentrum Sport.

Kan bli flere hundretusen dyrere

Nå varsler Porsche i Norge et potensielt kraftig prishopp for blant annet nye Taycan. Nøyaktig hvor mye dyrere bilen blir, er ikke klart og avhenger av kronekursens utvikling.

Fra onsdag til torsdag forrige uke kollapset den norske kronen. Siden nyttår har kronen falt med opptil 30 prosent. Det betyr at prisene på Porsche Taycan kan få en kraftig økning.

Dersom kronekursen stabiliserer seg på et fall på omlag 20 prosent siden nyttår, betyr det at toppmodellen, Taycan Turbo S, i teorien kan bli over 300.000 kroner dyrere. Dagens startpris er for øvrig på 1.636.200 kroner.

Taycan 4S er den billigste og så langt den mest populære modellen i Norge. I dag er startprisen 912.900 kroner. Snart ventes en kraftig prisøkning. Foto: (Broom)

Her er prisene på Porsches lynraske elbil

Uvisst hva prisen ender på

Også innstegsmodellen, Taycan 4S, vil kunne få en markant prisøkning. Den starter i dag på 912.900 kroner.

Morten Scheel er administrerende direktør hos Porsche-importøren Autozentrum Sport.

– Nøyaktig hva prisjusteringene ender på, kalkulerer vi i disse dager. Men det vi kan si er at Taycan dessverre blir mye dyrere enn den har vært til nå, sier Morten Scheel til Broom.

– Så prislappen på en ny Taycan er per nå uviss?

– Ja, akkurat nå er den det. Målet er selvfølgelig å gjøre så få endringer som mulig. Likevel er vi nødt til å endre bilprisene siden kalkylene på bilene er slik at vi må ta ut valutaoppgangen, forteller Scheel.

Porsche-sjefen legger til at situasjonen naturligvis er utfordrende, men at dagens priser gjelder enn så lenge, og at det ikke blir noen justeringer for de som allerede har kjøpt bil.

Stenger fabrikken

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det per 15. mars i år er registrert 80 Porsche Taycan i Norge.

Nå håper importøren at de rekker å få i land en båt til med ytterligere 80 biler, før fabrikken i Tyskland stenger dørene midlertidig.

– Porsche stenger fabrikken i 14 dager, men dette kan bli utvidet. Når det er sagt, betyr det ikke nødvendigvis 14 dagers utsettelse på biler til Norge. Nå jobber vi på spreng for å sikre oss minst én overlevering til, sier Scheel.

Porsche Taycan Turbo S yter opptil 761 hk, og klarer 0-100 km/t på bare 2,8 sekunder.

Stor interesse

Importøren forteller at de generelt opplever stor interesse for alle Taycan-modellene, men at det største volumet ligger på innstegsmodellen 4S.

– Forhandlerne våre har holdt høyt trykk for å imøtekomme pågangen av prøvekjøringer. Med kundebiler som nå er ute på norske veier, er det gledelig å få tilbakemeldinger om at Taycan innfrir de høye forventningene som mange hadde før markedslansering, sier Maren Helgestuen, Brand Experience Manager hos den norske importøren.

