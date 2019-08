En av de nye store

Gitaristen Julian Lage blei sett på som et vidunderbarn da han viste seg fram første gang for et stort publikum som 13-åring. Nå har han blitt 31 og talentet og personligheten er intet mindre enn voldsom.

Jazzverden blei først oppmerksom på Lage som 13-åring. Allerede i 1997 blei det laga en dokumentar om Lage som da var 10 år. Som 13-åring spilte han på Grammy-utdelinga og han blei ansatt (!) på Stanford University som 15-åring. Han blei nominert til Grammy for debutalbumet sitt «Sounding Point» for ti år siden. I 2010 flytta han til New York og etablerte seg raskt i jazzens hovedstad og hans favorittgitar er fortsatt en Linda Manzer Blue Note Archtop som han har eid siden han var 11.

Som mange fremtidige gitarstjerner så har Lage også jobba med vibrafonguru Gary Burton. Han trives veldig godt i ganske så tradisjonelle settinger, men samtidig lar han seg gjerne utfordre av neste års Artist in Residence i Molde, John Zorn. Julian Lage har med andre ord en brei palett å hente fra.

Dave King og Jorge Roeder kler Julian Lage på et strålende vis.

Her møter vi Lage - det kunne jo blitt et morsomt bandnavn hvis han og vår egen Lage Lund hadde laga band sammen - i en usedvanlig oppegående trio med trommeslager Dave King, som vi kjenner fra både Bad Plus og fra Molde i sommer med Joshua Redman, og bassist Jorge Roeder - opprinnelig fra Peru.

Lage serverer et veldig sammensatt repertoar med blant annet filmlåta «In Heaven», Ornette Colemans «Tomorrow Is the Question», Belonging-kvartettens legendariske «The Windup» - du verden så morsomt det er å høre den tolka av andre enn Christensen, Danielsson, Garbarek og Jarrett, sjølvaste «Love Hurts», standardlåta «I´m Getting Sentimental Over You» og Roy Orbisons legendariske «Crying».

Her viser han seg fram som en usedvanlig personlig gitarist med en modenhet og stilsikkerhet som er av sjeldent kaliber. King og Roeder passer utmerket inn i dette musikalske uttrykket - der ingen har behov for å fremheve seg på bekostning av de to andre. Dette er enkelt og greit et BAND med en strålende gitarist som sjef.

Julian Lage har etablert seg på gitartoppen allerede og der kommer han til å bli værende i mange tiår framover.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.