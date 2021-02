En av Norges største influencere legger ned bloggen

Stina Bakken (28) vil prøve noe nytt.

28-åringen fra Øvre Eiker har blogget siden hun var 17 år, og fikk fort en stor fanskare. Hun startet også etter hvert en egen YouTube-kanal som ble en av landets største. Hennes populæritet som toppblogger ga henne også en plass på «Farmen kjendis» i 2020. Nå legger hun imidlertid ned «stinablogg» og YouTube-kanalen sin.

Les også: Stina Bakken raste ned i vekt: - Ikke forsvarlig å fortsette

- Jeg har tenkt på dette i 1,5 år. Det var en følelse jeg fikk om at jeg trengte en endring, og nå føler jeg meg klar for den. Jeg har holdt på med blogging i 11 år, og fra og med i dag vil ikke bloggen og YouTube-kanalen være aktiv lenger, sier Bakken til Nettavisen.

Instagram på heltid

Influenceren har også vært aktiv på Snapchat, men nå satser hun på å flytte mesteparten av innholdet over på Instagram.

- Der skal jeg legge ut alt som skjer i livet mitt. Det er dette jeg skal leve av fremover, forteller 28-åringen.

- Kan du ha et levebrød av dette med «bare» 53.000 følgere?

- Ja, det er dette jeg skal bruke tid på og tjene penger av. Jeg har allerede mange avtaler med ulike annonsører og jeg er innstilt på å jobbe hardt. Jeg elsker å produsere innhold, og kommer til å jobbe fra mandag-søndag, fastslår den tidligere toppbloggeren.

Kjent fra «Bloggerne»

28-åringen ble for alvor kjent i TV 2-serien «Bloggerne», etter at hun startet å blogge på videregående skole om mote, skjønnhet, jenteprodukter og hverdagslige ting. I 2011 var hun også med i missekåringen «Frøken Norge», og suksessen fortsatte de neste årene med blant annet YouTube-kanalen hennes som vant prisen for «Årets Videoblogger» i 2015.

I 2018 var hun en del av celebert selskap med flere av Norges toppbloggere, da hun deltok i «Bloggerne» sammen med blant annet kjendiser som Jørgine «Funkygine» Vasstrand, Anniken «Annijor» Jørgensen og «Fotballfrue» Caroline Berg Eriksen.

Reklame Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter