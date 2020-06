En av prinsesse Märtha Louises instagram-kontoer er borte

Prinsessen har fått den ene av to instagram-kontoer deaktivert.

- Kontoen er hacket, og vi prøver å rette opp i det nå, skriver prinsessens sekretær Carina Scheele Carlsen til VG.

Det er instagramkontoen iam_marthalouise som har forsvunnet fra bildedelingstjenesten. Dette er en den ene av to kontoer som prinsessen styrer, siden hun i tillegg har kontoen med navnet princessmarthalouise.

Hvis man klikker seg på kontoen iam_marthalouise i skrivende stund kommer følgende melding opp:

«Beklager, men denne siden er ikke tilgjengelig. Lenken du klikket på, kan være brutt, eller siden kan være fjernet. Gå tilbake til Instagram».

BORTE: Dette er meldingen som dukker opp på instagramkontoen til Märtha Louise som nå er borte. Foto: Skjermdump (Instagram)

George Floyd

Carlsen forteller videre at de jobber på spreng for å få kontoen tilbake, og at de derfor håper at kontoen snart kan være oppe og gå igjen.

I forrige uke skrev Märtha Louise om George Floyd, som døde etter politivold i Minneapolis i USA. Hendelsen har ført til massive opptøyer i USA, og oppmerksomhet fra hele verden i kampen mot rasisme.

- Det sårer meg dypt at vi mennesker ikke har utviklet oss videre fra å drepe hverandre, trykke andre ned, skade hverandre på grunn av vår egen usikkerhet», skrev hun.

- Hvem er disse monstrene med forskrudde verdier som tror de har rett til å drepe noen andre bare fordi de har en annen pigmentering i huden, la hun til, ifølge VG.

Durek Verrett, kjæresten til prinsesse Märtha Louise, har også uttalt seg svært kritisk på instagramkontoen om dødsfallet som ryster USA.

Ikke første gang

Det er ikke første gang den samme instagram-kontoen forsvinner fra sosiale medier. I september 2019 ble også kontoen slettet uten prinsessens samtykke. Da trodde ikke Instagram på at det var Norges prinsesse som styrte kontoen, ifølge Carlsen, gjengitt av Dagbladet.

Ifølge avisen hadde ikke kontoen dengang et blått hake-symbol etter brukernavnet, og dermed var ikke kontoen verifisert.