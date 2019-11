Én av ti unge jenter får ikke orgasme: - Jentene krever ikke at partneren skal fortsette, og guttene vet ikke om hun har fått orgasme

Mens jenter ikke tør å kreve det de trenger for å få orgasme, tør ikke guttene å spørre.

- Det er som forventet. Faktisk ville jeg trodd at forskjellene var større blant de under 25 år.

Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgiving ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo, er ikke overrasket når hun ser på tabellen over såkalt «anorgasme» fra rapporten «Sex i Danmark».

Anorgasme kan defineres som mangel på orgasme under ellers nytelsesfull stimulering. I den danske rapporten har over 57.000 mennesker, som alle hadde onanert eller hatt sex i løpet av det siste året, blitt spurt om de ikke hadde opplevd orgasme det siste året.

Tabellen viser store kjønnsforskjeller, men også en tydelig alderstrend.

Mens tallene for menn ligger stabilt under 1 prosent i aldersgruppen 15-65, er variasjonen stor blant kvinnene i samme aldersgruppe.

Grafen starter nemlig på 12 prosent i aldersgruppen 15-24 år, men så faller den etter hvert som man blir eldre - før den stabiliserer seg på 3 prosent i aldersgruppen 35-55 år.

ANORGASME: Rapporten viser hvor stor andel som ikke har fått orgasme det siste året, selv om de har hatt sex og/eller onanert. Foto: Sex i Danmark rapport

Tradisjonelt sett er det slik at når gutten får orgasme, så er sexen i praksis ferdig. Er man ung jente med relativt lite erfaring, er det vanskelig å skulle fortelle at man trenger mer, og kanskje andre former for stimulering, for å få orgasme.

Er det lettere for gutter å få orgasme?

Ifølge den danske rapporten, er det altså overkant av én av ti seksuelt aktive kvinner mellom 15 og 24 år som ikke har fått orgasme det siste året, mot 0,7 prosent gutter.

Slettvoll Lien, som daglig er i samtale med unge under 25 år, har inntrykk av at tallet er høyere.

Men hvorfor er forskjellene så store mellom gutter og jenter i denne aldersgruppen? Er det, rent fysiologisk, mye lettere for gutter å få orgasme? Eller skyldes det mangel på kunnskap?

- Generelt så tenker mange at det er lettere for gutter å komme, men bildet er mer sammensatt. Undersøkelser viser at gutter starter tidligere å onanere, i tillegg til at de onanerer hyppigere. En orgasme er mer kjent for dem, forklarer Slettvoll Lien.

Mange jenter har kanskje også greid å få orgasme alene, men synes det er vanskeligere sammen med en partner. Dette gjelder nok kvinner i alle aldre, men dess eldre man blir, dess tryggere og mer erfaring får man - og dess lettere er det å kommunisere behov og ønsker overfor en partner.

- De tradisjonelle kjønnsrollemønstrene slår inn her også. Tradisjonelt sett er det slik at når gutten får orgasme, så er sexen i praksis ferdig. Er man ung jente med relativt lite erfaring, er det vanskelig å skulle fortelle at man trenger mer, og kanskje andre former for stimulering, for å få orgasme, sier Slettvoll Lien.

Hun forteller at jentene ikke tør kreve at partneren skal fortsette, og samtidig vet ikke gutten alltid hvordan det ser ut eller oppleves når hun får orgasme, og kommer med et klart råd:

Jentene må bli tøffere på å si fra om hva de trenger og ønsker. I stedet for å bare være den som stiller opp, må de rett og slett tenke mer på seg selv.

SEXOLOGISK RÅDGIVER: Trude Slettvoll Lien jobber ved Sex og samfunn-klinikken i Oslo, og snakker mye med unge under 25 år. Foto: Sex og samfunn

«Jeg tror hun likte det»

Det er nemlig mange unge jenter som er mer opptatt av at gutten skal bli tilfredsstilt enn at de selv skal få orgasme, forteller Slettvoll Lien.

Guttene, på sin side, er også opptatt av at jenta skal få orgasme, men vet ikke alltid hvordan de skal gå frem eller, ikke minst, hvordan de skal vite om hun faktisk har fått orgasme.

- Hvis jenta ikke sier tydelig «jeg er ferdig» eller «jeg har ikke fått orgasme», så er det ikke gitt at gutten skjønner det. Jeg snakker ofte med gutter som sier at de «tror hun likte det» eller «lydene tilsa at hun fikk orgasme», men de trenger klar beskjed. Hvis ikke blir guttene naturligvis også usikre på om de er gode nok.

Kjenner på skam

Flere av rådgiverne ved Sex og samfunn-klinikken mener det er for mye fokus på «prestasjons-sexen», og altfor lite fokus på dette med å bli kjent, nyte og utforske i det tempoet man selv ønsker seg.

Spesialist i sexologisk rådgivning Tore Holte Follestad har jobbet på Sex og samfunn-klinikken i snart 20 år. Han mener voksne har sviktet ungdommen når det kommer til god seksualundervisning.

- Unge kommer til meg og spør om ting jeg er overrasket at de ikke kan. Som hvordan et kjønnsorgan ser ut, hvor klitoris er eller hva som skjer med kroppen første gang du har sex. De spør om ting som for voksne, seksuelt erfarne mennesker er helt normalt, som det å ikke få orgasme eller oppleve ereksjonssvikt, men som for dem kan oppleves som superdramatisk, uttalte Follestad til Nettavisen i sommer.

Slettvoll Lien deler Follestads erfaringer, og ønsker at ungdommen skal få mer informasjon om de tingene som er helt grunnleggende for å skape gode seksuelle relasjoner.

- Jeg har snakket med jenter som sier de ikke kan få orgasme, men så viser det seg at de har hatt det. Deres erfaring - basert på ting de har sett eller hørt - tilsier at det skal være fyrverkeri, hyl og skrik. Men når de forklarer meg hva de har kjent og følt, så kan jeg si at «det var en orgasme».

Når utforsking, lek og nytelse drukner i prestasjonspress, blir det vanskelig for mange.

- For mange jenter tror jeg dessverre også det ligger en slags skam tilknyttet det seksuelle. De skal jo være seksuelt frigjorte og ha sex, men de har også her et litt feilaktig inntrykk av hvordan det ser ut. Jentene skal liksom ikke være kåte på den måten kroppene deres egentlig vil være kåte på, og det er fort gjort at alt blir veldig teknisk - og da er det vanskelig å nyte.

Lettere med en kjæreste

Som med alt annet i livet, øker heldigvis selvtilliten i takt med erfaringen.

Det ser vi også bevis på i rapporten: Etter hvert som kvinnene blir eldre, er det færre og færre som sliter med å få orgasme.

- En viktig årsak til at kvinner lettere oppnår orgasme når de blir eldre, er at stadig flere er i faste forhold. Da er det lettere å utforske og finne ut hva som fungerer, sier Slettvoll Lien.

Det finnes en rekke studier som støtter påstanden. Det er langt flere kvinner som får orgasme med en fast partner, sammenlignet med de som har sex med tilfeldige partnere.

En australsk studie med over 5.000 deltakere, viste at 70 prosent av kvinner fikk orgasme med kjæresten sin, mens kun 49 prosent fikk orgasme med tilfeldige partnere.

- I tillegg er det mange unge jenter som bruker tid på å bekymre seg for om de ser bra nok ut, om de er for tykke og om de er gode nok i senga. De bekymrer seg mer for om gutten synes sexen er bra enn om de selv synes det er godt, sier Slettvoll Lien, og avslutter:

- Noen er så fokusert på å prestere at de glemmer å nyte. Jentene må si fra om hva de ønsker og trenger fra partneren sin for å få orgasme, og for de aller fleste jenter innebærer det klitorisstimuli.