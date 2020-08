Én detalj ved Michelle Obama vekker oppsikt: - Sendte en tydelig beskjed

Michelle Obamas smykke sendte en tydelig beskjed til seerne. Nå er det utsolgt overalt.

Talen den tidligere førstedamen Michelle Obama (56) holdt under demokratenes landsmøte natt til tirsdag har skapt store overskrifter det siste døgnet.

Flere eksperter har både hyllet og rost 56-åringen for den tydelig beskjeden hun sendte til president Donald Trump (74) og USAs befolkning.

- Hun virkelig flådde Donald Trump og kuttet ham opp i småbiter, da hun snakket om kaoset og forvirringen, og spesielt mangelen på empati som er utløst av denne presidenten og Det hvite hus. Hun snakket mer om sviket til Trump enn om Bidens positive sider, uttalte blant andre Chris Wallace, programleder for Fox News Sunday.

Sendte en tydelig beskjed uten å si det

I ettertid har det imidlertid ikke bare vært tordentalen til Obama som har vakt oppsikt. Ifølge BBC og flere andre amerikanske medier sendte den tidligere førstedamen også et tegn og en tydelig oppfordring til alle som fulgte det digitale landsmøte, på helt andre måter enn ord.

Ifølge BBC sendte Obama en beskjed til publikum med et smykke som stavet bokstavene V-O-T-E, som blir ordet «vote». På norsk betyr det «stem». Under talen la også Obama trykk på hvor viktig det er at amerikanerne bruker stemmeretten sin.

IKKE BARE TALE: Michelle Obama sendte ikke bare et tydelig budskap gjennom ord. Hun bar også et av de tydeligste oppfordringene hun sendte publikum. Foto: NTB Scanpix

- Vi er nødt til å stemme slik vi gjorde i 2008 og 2012. Vi er nødt til å vise samme lidenskap og håp for Joe Biden. Vi må stemme tidlig og personlig hvis vi kan, uttalte hun, blant annet.

Enorm etterspørsel

Ifølge BBC ble smykket sendt på bestilling av Obama selv til gullsmedforretningen BYCHARI i Los Angeles. Gullsmedforretningen ble startet opp av designeren Chari Cuthbert i 2012, og har støttet flere saker om rettferdighet.

Kun en time etter at talen til Michelle Obama, ble smykket et av de mest søkte ordene på Google i USA. Smykket koster rundt 300 dollar, noe som tilsvarer rundt 3000 norske kroner, og flere higer etter å få tak i et selv.

Ifølge Cuthbert har hun aldri før opplevd en større interesse rundt noen av hennes andre smykker. Til CNN forteller hun at telefonen ikke har sluttet å ringe etter at Michelle Obama bar et av hennes håndlagde verk.

- Jeg var på kontoret mitt, og telefonen min sluttet aldri å ringe. Det var galskap, og jeg begynte å gråte, sier Cuthbert til nyhetskanalen, gjengitt av BBC.

Cuthbert har tidligere laget smykker til mindre kjente influensere, men aldri har hun tatt på seg et slikt oppdrag.

- Jeg forsøker å ikke blande forretninger med politikk. Men i disse tidene, og med alt som skjer i verden, følte jeg at at jeg måtte utnytte plattformen min, sier hun.

Ifølge Cuthberg hadde hun ingen anelse om hvilken anledning Obama hadde planer om å bruke smykket. Til CNN forteller hun at det var svært sjokkerende å se Obama bære et av hennes design natt til tirsdag.