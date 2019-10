En dobbel Blake, takk!

Den engelsk/canadiske tenorsaksofonisten Seamus Blake er i mine ører en av de de heftigste nålevende utøverne i den moderne hardbopgata. Her kommer det to nye bekreftelser på det.

Etter å ha gjort unna verneplikta si på Berklee i Boston, gikk turen til New York for Seamus Blake (48). Som så mange andre ville han prøve lykka i jazzens hovedstad og det viste seg raskt at «alle» ville spille med den særs ekspressive Blake. Vår egen Lage Lund og Mingus Big Band er bare to av stoppestedene til Blake, men heldigvis har han støtt og stadig lagt turen innom Europa også og allerede for tre år siden fikk vi servert debutalbumet til bandet Bridges med Blake som gjest.

Bandet bestod av Espen Berg på piano, Hayden Powell på trompet, Anders Thorén på trommer og Ole Morten Vågan på bass. Det skulle ikke all verdens fantasi til for å slå fast at det er noen av våre fremste menn - svenske Thorén har bodd her så lenge nå at vi nesten regner han som norsk.

Med oppfølgeren i høytalerne, og med danske Jesper Bodilsen som høyst kompetent erstatter for Vågan, er det lett å slå fast at bandet og musikken har tatt nye steg. Bortsett fra Thorén har alle bidratt som komponister og vi møter et usedvanlig homogent kollektiv med topp solister som stortrives i et groovy og hardtswingende landskap med utgangspunkt i den amerikanske 60-talls tradisjonen.

Seamus Blake og Nikola Bankov har mye å snakke om.

Seamus Blake er en særs allsidig musikant som kan gå inn i svært mange sjangre og konstellasjoner og løfte dem kraftig. Her møter vi han i den unge slovakiske altsaksofonisten Nikola Bankov (20) sitt univers og det er et godt stykke fra Bridges sin verden.

Bankov har, som Blake, studert på Berklee, men bor og studerer nå i Århus. På sitt debutalbum har han komponert all musikken og han henter hemningsløst fra en rekke sjangre og ved hjelp av elektronikk og effekter blir «Bright Future» ei spennende fortelling med moderne og hippe landskap som resultat.

Med seg har de to noen av Danmarks aller mest lovende unge musikanter - uansett sjanger: Jonas Gravlund (gitar), August Korsgaard (synth), Jens Mikkel Madsen (elbass) og John Riddell (trommer).

Til sammen har det blitt et flott visittkort der vi blir invitert inn i en ung, spennende og moderne verden der jazz sjølsagt er en viktig ingrediens. Tøft og morsomt med nye stemmer og sjølsagt leverer Seamus Blake så det holder også i denne ferske sammenhengen.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Bridges with Seamus Blake Continuum AMP Music & Records/Musikkoperatørene