En ekte formidler

Åste, som også reagerer på etternavnet Hunnes Sem om nødvendig, har endelig tatt steget lengst frem på scena. Det var det på høy tid at hun gjorde.

Stemmeprakta og inderligheten har det aldri stått på, noe som store deler av Norges befolkning fikk stifte bekjentskap med på Idol for rundt ti år siden. Likevel skulle Åste rekke å komme opp i midten av 40-åra før hun ga oss sitt debut-visittkort.

Med en oppvekst i folkemusikkfylket Telemark, nærmere bestemt i Heddal, og med et nært og tett forhold til både soul og gospel, skulle det raskt vise seg at Åste kom til å bli en vokalist med sterke impulser fra alle disse kildene og en hel del andre også.

Det har ført til at hun var vært en særdeles ettertrakta korist for artister som Noora Noor, Silje Nergaard, Big Bang og Mira Craig. Samtidig har det absolutt ikke vært den minste grunn til at hun ikke skulle stå på egne bein og her kommer det endelige beviset.

Etter flere turer til New Orleans, fant Åste ut hvor hun hørte hjemme og denne samlinga med låter og spirituals kler henne perfekt. Med en fin miks av egne låter og ikoniske sanger som «Swing Low (Sweet Chariot)», «Sometimes I Feel Like a Motherless Child», «Just a Closer Walk with Thee» for så å avslutte festen med Prince-sangen «The Question of You», viser Åste oss hvilken inderlig, ærlig, ekte og troverdig sanger og formidler hun er.

Det skader på ingen måte heller at Odd Einar Nordheim synger duett på noen låter og at reisefølget ellers består av noen av våre aller beste: David Wallumrød på tangenter, Olaf Olsen på trommer, Even Helte Hermansen på gitar, Anne Hytta på fele og Sigmund Groven på munnspill er noen av dem. Samtidig som jeg leser Jo Nesbøs «Kniv», der Bjørn Holm nok en gang spiller ei viktig rolle, så dukker han opp her også og det groover minst like mye av basspillet hans som jobben hans som krimtekniker. Hva han rekker over den godeste Bjørn Holm!

Med denne debuten møter vi en moden og voksen vokalist og formidler som har mye å fortelle oss. Åste fortjener et stort og lyttende publikum.

