En god fiende

Hva skal man med venner når man har så gode fiender som trioen Enemy? Denne relativt ferske konstellasjonen kan raskt innta en sentral plass på triotoppen.

Den svenske bassisten Frans Petter Eldh kjenner vi godt her hjemme blant fra hans heftige innsats i Gard Nilssen Acoustic Unity. Vi fikk oppleve Eldh i Molde for kort tid siden både i den trioen og i Nilssens enorme Supersonic Orchestra. Uansett hvor han dukker opp så etterlater Eldh seg solide fotspor og det gjør han også i Enemy sammen med engelskmennene Kit Downes på piano og James Maddren på trommer.

Dette er en relativt fersk trio, men med svært erfarne herrer. Eldh og Downes har delt nesten broderlig på låtskriveransvaret og hele tida dreier det seg om et svært intenst og rytmisk og melodisk spennende landskap som skal utforskes.

De tre snakker utvilsomt det samme språket og det skinner veldig tydelig gjennom at de stortrives sammen og at de utfordrer og utfordres av hverandre. Teknisk sett hører de tre hjemme på aller øverste hylle og de av dere som trives i trioen Phronesis sitt univers, vil finne mye å glede dere over her også.

Enemy - jeg aner ikke hvorfor navnet er valgt forresten og det er absolutt ingenting fiendtlig i budskapet deres - forteller allerede med sitt første visittkort at vi har fått en ny, unik trio å regne med. Tøffe saker!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.