En grotesk historie fra virkeligheten

Munchausen by proxy innebærer at en nær omsorgsperson - i de fleste tilfeller er det mor - fabrikkerer, eller påfører barnet sykdom, om igjen og om igjen.

Mors motiver

Ett av motivene til mor er at hun selv skal bli bekreftet som en godhjertet, oppofrende og utholdende omsorgsperson. Hun som alltid er der for sitt barn. Hun som aldri gir opp. Hvor får hun kreftene sine fra?

Et annet motiv er behovet for å kunne kontrollere barnet fullstendig, gjennom manipulasjon, overgrep og hjernevask.

The act

Hvordan det er å vokse opp med en mor som har Munchausen by proxy, vises på en troverdig måte i TV-serien, The act, som er basert på den autentiske historien til Gypsy Rose Blanchard og hennes mor, Dee Dee Blanchard. (Forøvrig fabelaktige skuespillerprestasjoner av henholdsvis Chloe Sevigny og Patricia Arquette.)

Foto: (Fra The act)

Moren, Dee Dee, lider av en meget alvorlig utgave av Munchausen by proxy. I tillegg har hun en gjennomgående dyssosial og parasittisk livsstil. Ikke nok med at hun supplerer husholdningen med å stjele i butikker, men vi får også vite at hun tidligere har sultet sin pleietrengende mor til døde.

Gypsy Rose

Offeret i denne historien er imidlertid hennes datter, Gypsy Rose, som har vært gjenstand for såvel medisinske undersøkelser, inngrep og en endesløs diagnostisering siden hun var tre år gammel.

Når vi i serien introduseres for Gypsy Rose første gang, er året 2008. Hun ser ut som en 12-åring, med et påtatt smil og store, undrende øyne. Hun snakker med tilgjort lys og infantil stemme. I følge moren er hun lettere psykisk utviklingshemmet, og hun skal både ha syns- og hørselsvansker.

Så mange sykdommer

Hun sitter i rullestol, angivelig fordi hun skal være lam fra livet og ned. I tillegg skal hun ha muskeldystrofi, og det hele kompliseres med hva som angis å være hyppige, epileptiske anfall.

Som en følge av angivelig gjennomgått leukemi, mangler hun hår på hodet. Hun må mates gjennom en innlagt sonde i magesekken, og gjennom den samme sonden gir moren henne hele tiden ulike medisiner, også når hun sover.

Tennene hennes er i ekstremt dårlig forfatning, og det er et tidsspørsmål før de må trekkes. Hun har angivelig sukkerallergi, og må følgelig holde seg unna alt som er søtt.

Foto: (Fra The act)

Hun sover hver natt med pustemaske (CPAP), noe hun har gjort siden var 10 år gammel, angivelig fordi hun lider av søvnapnoe. (I følge faren til Gyspy Rose begynte Dee Dee å hevde at datteren hadde søvnapnoe allerede da hun var 3 måneder gammel.)

I følge medisinske journaler har Dee Dee fraktet sin datter til lokale sykehus flere enn 100 ganger i tidsrommet 2005 og 2014, hvor hun blant annet har gjennomgått flere operasjoner; gastrokirurgi, øyeoperasjon, fjerning av spyttkjertlene, m.m..

Foto: (Fra The act)

Om å kles opp som en dukke

Moren kler henne opp i fargerike kjoler, og har gjerne en sløyfe eller annen kreasjon på hodet. Når Gypsy Rose beveger seg ute blant folk, har hun alltid en teddybjørn eller annet kosedyr i fanget. Mor og datter er tilsynelatende bestevenner og uatskillelige.

Mor styrer showet

Mor bruker hele sitt liv på å ta seg av sin alvorlig syke og handicappede datter. Hun tar seg av snakkingen i møte med naboer, medisinsk helsepersonell eller offentlige myndigheter. Hun holder gjerne hendene sine over ørene til Gypsy Rose når hun snakker med legene om datterens angivelige problemer.

Mor passer på datteren som en hauk, og holder henne hele tiden i hånden dersom andre mennesker er til stede.

Dee Dee smeller uten forvarsel en adrenalin-injeksjon i låret til datteren dersom hun, i andres påsyn, skulle få i seg søtsaker. (Hun har jo sukkerallergi, og moren vil forhindre anafylaktisk sjokk!) Deretter bærer det i full fart til akuttmottaket, hvor Gypsy Rose blir undersøkt av nok en lege.

Alle løgnene

I virkeligheten er ikke Gypsy Rose 12, men 17 år gammel. Hun har full førlighet i bena, og vandrer rundt i huset etter at moren har sovnet om kvelden.

Hun har ikke sukkerallergi, og drikker cola eller spiser iskrem om nettene. Hun tror selv at de omfattende tannproblemene hun har fått, skyldes sukkerinntaket om nettene. Ingen har fortalt henne sammenhengen mellom tannråte og manglende spyttkjertler.

Magesonden hun har hatt i en årrekke, er fullstendig unødvendig; hun har ingen problemer med lukkemuskelen i spiserøret, og er fint i stand til å innta føden gjennom munnen.

Pustemasken om nettene er også et påfunn fra mors side.

Mor barberer jevnlig hodet hennes, slik at historien om at hun har hatt leukemi, får større tyngde.

Hatet mot mor

Hun er ikke bestevenn med moren; tvert imot ønsker hun at moren skal dø. Ja, hun begynne snart å fantasere om å få moren drept.

Moren på sin side reagerer med aggresjon de gangene datteren viser tegn til løsrivelse fra henne; hun tåler ikke at datteren har egne meninger, eller at hun vil ut av barnerollen. Flere ganger utsetter hun Gypsy Rose for vold.

- Hvor gammel er jeg, egentlig?

Hun tvinges til å oppføre seg som om hun skulle være flere år yngre enn den opprinnelige alderen. Hun er født i 1991, men moren forsøker å manipulere henne til å tro at fødselsåret er 1993. Deretter endres fødselsåret til 1995. 23 år gammel får hun aller nådigst lov til å feire "18-års-dagen"sin.

- Men hun kan jo gå!

Historien om Gypsy Rose og hennes mor er utvilsomt tragisk og skremmende, og det kommer derfor ikke som noen overraskelse at den også ender på tragisk vis. Når det så kommer frem at Gypsy Rose ikke er lam, og at hennes omfattende helseproblemer bare har vært en gedigen bløff, reagerer selvfølgelig omgivelsene med vantro, skuffelse og sinne.

Gypsy Rose blir først sett på som en medskyldig bløffmaker, på lik linje med sin mor, men gradvis avdekkes de vanvittige overgrepene som hun systematisk har blitt utsatt for opp gjennom årene. Sakte, men sikkert blir det mulig for såvel rettsvesen som folk flest å forstå hvorfor hun handlet som hun gjorde.

Foto: (Fra The act)

En vond historie

En ting var at hun hadde blitt påført en rekke totalt unødvendige inngrep, operasjoner, undersøkelser eller behandlinger, og at hun var blitt tvunget inn i rollen som den varig syke og hjelpetrengende.

En annen ting var alle de andre begrensningene på hennes livsutfoldelse, som moren hadde innført, og som hun med jernhånd sørget for å opprettholde.

Et sammenhengende overgrep

Gypsy Rose var blitt frarøvet muligheten til å bevege seg ved hjelp av bena. Hun satt til sammen 14 år i rullestol.

Hun fikk aldri muligheten til å spise normalt, eller til å sove uten ansiktsmaske.

Hun ble nektet muligheten til å kunne kose seg med en sjokolade eller andre søtsaker i sosiale sammenhenger.

Ingen venninner eller kjærester

Moren hindret henne i å være sammen med jevnaldrende barn, i lek eller moro. Hun fikk derfor ikke anledning til å etablere vennskap.

I ungdomstiden ble hun nektet å være sammen med venninner, få seg kjæreste, eller delta i sosiale sammenkomster. Hun fikk ikke en gang lov til å ha sin egen laptop, hvor hun kunne ha utforsket sosiale medier, som Facebook.

En forlengelse av mor

Hun ble fratatt muligheten til å bli et selvstendig menneske, med egne grenser, meninger, holdninger, preferanser.

Hun ble i stedet tvunget inn i rollen som en forlengelse av sin mors ønsker eller behov. Hun ble gitt i oppgave å oppfylle mors perverse drøm om å få beholde datteren sin som en liten, hjelpeløs dukke.

En gisselsituasjon

I forbindelse med et rømningsforsøk knuser Dee Dee datterens laptop og mobiltelefon med en hammer, før hun påsetter henne håndjern, og lenker henne fast til sengen i to uker.

Moren viser gjennom dette at hun har total kontroll over datteren, på samme måte som en kidnapper har kontrollen over sitt offer. Gipsy er kort og godt i en gisselsituasjon.

En altomfattende svindel

Hun styres av sin mor til å delta i en løgn og en svindel som bare vokser i omfang hvert eneste år. Hun blir av sin mor brukt til å skaffe sympati og gaver fra omgivelsene. Hun blir mors alibi for å kunne leve av almisser.

Hun blir grunnen til at mor kan høste heder og ære fra omgivelsene. Ved at hun spiller med, gjør hun det mulig for mor å fortsette sin parasittiske tilværelse, hvor utnyttelse av medmenneskers empati blir det fremste verktøyet.

Om offer og aggressor

Jeg må innrømme at denne TV-serien var ubehagelig å se, fordi den så ufiltrert viser det samhandlingsmønsteret som i løpet av kort tid utvikler seg mellom to personer, hvor maktfordelingen er gjennomført asymmetrisk.

Mor er herskeren; hun sitter med all makt, noe hun stadig viser. Hun kan i praksis bestemme om datteren skal leve eller dø. Hun har i denne historien inntatt rollen som aggressor.

Gypsy Rose blir den svake, hun som er prisgitt mors humør fra time til time. Hun som må spille på de rette strenger for at mor skal velge å være snill mot henne. Hånden som gir kjærtegn, kan fort bli hånden som slår. Gypsy Rose blir kort og godt offeret i denne relasjonen.

Samhandlingsmønsteret opprettholdes fordi offeret har lært seg spillet. Hun har forlengst avslørt mors svake sider, og hun vet hva som skal til for å frembringe den snille og føyelige utgaven av moren. Helt ubevisst identifiserer hun seg således med aggressor.

Virkeligheten overgår fiksjonen

Vissheten om at serien var basert på en autentisk historie, gjorde den ekstra skremmende. De aller fleste scenene som spilte seg ut på skjermen foran meg, hadde med andre ord funnet sted i virkeligheten.

Ingen manusforfatter ved sine fulle fem ville ha vært i stand til å dikte opp en slik historie. Nok en gang slår virkeligheten knock out på fiksjonen.

Til orientering: På HBO finnes også en dokumentarfilm om Dee Dee og Gypsy Rose, og denne kan absolutt anbefales som et substitutt til den fiksjonaliserte TV-serien. Filmen heter "Mommy dead and dearest."

Viktig serie

Jeg tenker det er viktig at serien har blitt laget, da den gir et stort publikum muligheten til på nært hold å observere hvor hensynsløst og målrettet en person med Munchausen by proxy kan handle for å oppnå sitt mål om hele tiden å få bekreftelse på at man er en ualminnelig god omsorgsperson og forelder for sitt angivelig syke barn.

En ekstrem historie

Samtidig kommer man ikke utenom at det er en temmelig ekstrem historie som blir fortalt. Sitter man som tilskuer igjen med forestillingen om at Munchausen by proxy må arte seg på denne måten, vil det utvilsomt være en risiko for at man glemmer at dette syndromet også kan vise seg i mildere utgaver.

Det er jo heller ikke slik at denne typen barnemishandling alltid innebærer kirurgiske inngrep eller kroppslige symptomer.

Barnemishandling i mange utgaver

Mitt poeng er at Munchausen by proxy er et syndrom som kan vise seg i mange ulike former. Sannsynligvis er det de samme psykologiske mekanismene som ligger bak, men overgrepene kan ha stor variasjon fra person til person.

I noen tilfeller kan symptombildet som barnet gjentatte ganger fremviser, være høydramatisk. Det kan da innebære respirasjonsproblemer, dehydrering, lave blodsukkerverdier (fremkalt av insulininjeksjoner), febertilstander eller tegn på alvorlig forgiftning.

I andre tilfeller kan de fabrikkerte, eller påførte sykdomstegnene være mindre dramatiske. Kanskje kan de i tillegg variere fra gang til gang, slik at ulike deler av helsevesenet blir involvert, uten at de vet om hverandre.

Det må handle om somatiske sykdommer

Og hvem sier at det kun må være somatiske symptomer som er grunnen til de hyppige legebesøkene? Glemmer vi i at det også er mulig for barn å gjennomgå stadig nye og mer omfattende utredninger for hva nære omsorgspersoner hevder må være tegn på psykisk lidelse, utviklingsforstyrrelser eller hjerneorganisk sykdom?

Det ofrene har felles

De som utsettes for systematisk mishandling av en mor med Munchausen by proxy, enten de påføres livstruende sykdom, eller de nok en gang blir utredet og medisinert for ADHD, deler nok på en følelse av avmakt.

Som brikker i omsorgspersonenes iscenesettelser av fabrikkert sykdom, blir de fratatt så vel basal verdighet som alminnelig rettssikkerhet.

I stedet for å være høyt elskede barn, har de fått rollen som gisler. Morens gisler. Deres eneste håp vil da være at et årvåkent helsevesen gjennomskuer bløffen, og redder dem ut av marerittet. Det viser seg dessverre at de som oftest håper forgjeves. De blir ikke reddet. Mishandlingen får anledning til å fortsette.

Gypsy Rose om egen oppvekst

I et intervju i fengselet blir Gypsy Rose (den autentiske) spurt om hvordan hun vil beskrive moren. Hun svarer smilende: "Unik. Overbeskyttende."

Hun får deretter et alvorlig ansiktsuttrykk. "Har man blitt behandlet slik hele livet, føles det ikke som mishandling. Man vet ikke bedre."