En herlig overraskelse

God, varm og herlig popmusikk skapt av veldig flinke folk har inntatt heimen. Bandet er norsk og heter Hajk.

En av de store privilegiene med å mene noe om musikk er at man stadig får tilgang på musikk man ikke ante eksisterte. Bandet Hajk, bosatt i hovedstaden, hører hjemme i den kategorien. Jeg har altså gått glipp av bandets debut fra 2017, men lover at det ikke skal bli noen vane. De er nemlig alt for bra til det.

Med Preben Sælid Andersen (vokal, gitar, tangenter, perkusjon), som jeg har mistenkt for å være hovedlåtskriver uten at det går frem av coveret eller noe annet sted jeg har snoka, Einar Næss Haugseth (tangenter og vokal), Johan Nord (trommer og perkusjon), Knut Olav Buverud Sandvik (bass, vokal, synthbass og perkusjon) og Sigrid Aase (vokal), er Hajk veldig på vei til å være et kollektiv der puslebrikkene er på vei til å falle elegant på plass.

Her har ingen veldig behov for å stikke seg fram framfor de andre. Med tre vokalister som veksler på hovedansvaret på det området, får Hajk et helt spesielt særpreg. Alle ligger langt fremme i miksen og der egner de seg da også. Jeg synes egentlig om alle «stemmene», men Sigrid Aase er likevel et åpenbart stortalent i mine ører med sitt sterke og uhyre personlige uttrykk. Som hun synger: «I Want to Be the Best Version of Myself». Det er hun så avgjort.

Flere av medlemmene i bandet har jeg støtt på også i andre sammenhenger. Det er nok et prov på at stadig flere i den oppvoksende slekt i stadig mindre grad bryr seg om sjangre - de er mye mer opptatt av at musikken har noe å melde. Aase har jeg for eksempel hørt med det eksperimentelle vokalensemblet Oslo 14 og Buverud Sandvik har jeg hørt i jazzsammenheng blant annet med bandet Papirfly.

Låtene er varme, åpne og de glir lett inn i mottakerapparetet - slik god popmusikk skal gjøre. Spesielt digger jeg balladene. Vi har med musikere å gjøre som vil dette sammen og som i tillegg kan håndverket sitt. Jeg vil gjerne få Hajk med dette bandet og dette uttrykket også i åra som kommer.

