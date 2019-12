En matematisk algoritme avslører hvordan vi velger kjæreste: - Enkelte blir veldig provosert

Vi liker alle å tro at vi har «en type». Men har egentlig de du har vært forelska i vært så like hverandre? Mest sannsynlig har de nok hovedsakelig én ting til felles, nemlig den såkalte totalsummen.

- Enkelte blir veldig provosert av denne studien. De sier at det er «blodig urettferdig, og dessuten er det ikke sant».

NTNU-professor og psykolog Leif Edward Ottesen Kennair er imidlertid ikke i tvil: Det er sant.

Den erfarne forskeren har nylig vært medforfatter på en stor, internasjonal studie som går på «mate value», eller partnerverdi.

Partnerverdi er, kort og kynisk forklart, din verdi på datingmarkedet. Eller, som vi sier på folkemunne: Liga.

Studien er banebrytende innenfor sitt felt, først og fremst på grunn av størrelsen. Over 14.500 deltakere fra 45 ulike land har vært med. I tillegg legger den grunnlag for videre forskning på området fordi hovedforfatteren har utviklet en matematisk formel som kan regne ut din partnerverdi.

Hovedfunnene skaper reaksjoner. Mens noen synes det er interessant, men som forventet, er det andre som reagerer med irritasjon og fornektelse.

Kennair sitter derimot rolig i båten. Når det gjelder partnervalg, vil han først og fremst slå fast én ting:

- Er du heldig, er du sammen med den beste du fikk tak i - som igjen ikke hadde kjangs på noen som var bedre enn deg.

Med det som utgangspunkt, blir spørsmålet som følger:

Hvilke faktorer eller personlighetstrekk bestemmer hvor høy partnerverdi noen har? Og hvordan vekter vi de ulike faktorene opp mot hverandre?

Fem faktorer



De fleste av oss liker å tenke at vi har «en type». At vi er selektive i partnerjakten og rangerer etter våre egne prioriteringer.

Man hører ofte folk si ting som «jeg er ikke så opptatt av penger, så lenge kjæresten min er morsom» eller «jeg bryr meg ikke så mye om utseende, det viktigste er at kjæresten min er snill».

Det stemmer imidlertid bare til en viss grad, viser studien. For selv om du kanskje vektlegger økonomi over utseende, er det ikke hver enkelt faktor som er avgjørende for hvor attraktiv du synes noen er som kjæreste - det er totalsummen.

Forskerne bak studien, har tatt utgangspunkt i fem faktorer som ofte er avgjørende ved partnervalg:

Fysisk utseende, snillhet, helse, intelligens og økonomi.

Hovedforfatteren av studien, Daniel Conroy-Beam, har deretter utviklet en matematisk formel som setter de fem trekkene opp mot hverandre. Målet var å finne ut hvilket av faktorene som veide tyngst, men det viste seg at ingen var mer avgjørende enn andre.

Conroy-Beam forklarer utgangspunktet for studien slik:

- Noen mennesker er snille, andre ikke. Noen er smarte, andre mindre smarte. Men det er ikke nødvendigvis slik at de snille også er smarte, fordi hvert menneske er en unik sammensetning av disse trekkene. I lys av det er spørsmålet: Hvordan vurderer du all den unike informasjonen om en person og oppsummerer hvor godt du liker noen?

Denne vurderingen - eller rangeringen om du vil - er noe vi gjør ubevisst.

- I stedet for å vurdere hvert enkelt trekk hver for seg, så gjør vi - intuitivt og ubevisst - en integrering av trekkene som gir en totalsum. Det er denne totalsummen som er avgjørende, sier Kennair.

- Men det er vel ikke noe nytt? At det er totalen som avgjør?

- Vi har lenge visst at folk gjør dette, men dette er første gang det er vitenskapelig bevist. Det er jo ikke slik at man bevisst vurderer trekkene opp mot hverandre, at man sitter der og tenker «hun er såpass pen at det veier opp for at hun ikke er så smart». Dette skjer automatisk, men vi gjør det alle sammen og så er vi stort sett enige om noens totalsum, sier Kennair, og legger til:

- De som har høy totalsum har stor valgfrihet og blir som regel kjæreste med andre som har høy totalsum.

At resultatene er så like på tvers av land og kulturer, er oppsiktsvekkende.

- Studien motbeviser teorien mange har om at det er store individuelle og kulturelle forskjeller når det kommer til hvordan vi vekter de ulike trekkene fordi resultatene i stor grad er de samme uavhengig av land og kultur, sier Kennair.

PS: Den matematiske formelen er en såkalt euklids algoritme, altså en algoritme som brukes for å finne største felles faktor. Den matematiske utregningen er kompleks og vanskelig å forklare, men spesielt interesserte kan lese mer her.

I samme liga



Det er lett å tenke at dette er selvsagt, at man selvsagt faller for noen på grunn av et helhetsinntrykk. Samtidig har vi en tendens til å tenke at vi prioriterer etter de faktorene vi selv har bestemt at er viktig for oss.

Men hvis du tenker på de tre siste du har vært forelska i, er de egentlig så veldig like?

Han surfertypen du ble forelska i på Bali, var veldig kjekk, men var han egentlig så snill? Men han søte kollegaen din, derimot, han var snill! Men kanskje ikke så smart?

Oppsummert kan vi kanskje si at de var ulike, men samtidig i samme liga - totalt sett. For der surfertypen tapte poeng på snillhet, fikk han toppscore på utseendet. Og kollegaen din, han scoret høyt på snillhet, men lavere på intelligens.

- De man faller for, kan ha ulik score på de fem trekkene. Men totalt sett, ligger de ofte noenlunde likt. Med andre ord: De er i samme liga, forklarer Kennair.

NTNU-forskeren understreker at studien tar for seg langtidsforhold, ikke korte affærer eller tilfeldig sex.

- Dette er en studie i langtidsmarkedet. Når det gjelder tilfeldig sex, for eksempel, så vet vi jo at man gjør helt andre vurderinger.

- Her er det jo gjerne en kjønnsforskjell inn i bildet også?

- Ja, det er det. Menn er villige til å senke standarden, som man sier, for å få sex. Men når de leter etter kjæreste, er det andre kriterier som gjelder. Altså er det mange kvinner som kanskje har hatt sex med en skikkelig hunk, men som ikke blir vurdert som kjæreste av samme fyr, sier Kennair.

- Det er beinhardt og kynisk. Jeg skjønner jo at folk reagerer når slik forskning blir presentert...

- Ja, men man trenger ikke være ensom i livet uansett om man ikke opererer i toppen av skalaen, sier Kennair, og understreker:

- Det smarteste er å gjøre en realistisk vurdering av seg selv, for så å lete etter andre på samme nivå.

To grunner til å være optimistisk



Målet med å forske på partnerverdi, er ikke å kunne levere kynisk og demotiverende informasjon til single. Målet er å få mer kunnskap om hvordan «vurderingssystemet» i hjernen fungerer - og prioriterer - når vi skal velge oss en partner.

Forskerne som jubler over studien, ser absolutt ikke på den som kynisk eller demotiverende - snarere tvert imot!

- Studien viser jo at det håp for alle! De fleste av oss har vært nødt til å slå oss til ro med at vi ikke opererer helt i toppen, og har funnet en på vårt nivå, sier Kennair, og trekker frem to viktige ting som gir grunn til optimisme for absolutt alle:

1) Husk at det er totalsummen som teller - altså kan du veie opp for de punktene du scorer dårlig på.

Hvis du ikke er så attraktiv rent utseendemessig, kan du altså veie opp for det ved å tilegne deg kunnskap, få deg en godt betalt jobb eller, rett og slett, være veldig snill mot de rundt deg.

- Stort sett har man kjangs på de med samme totalsum som det du selv har, og så kompenserer vi kontinuerlig for de ulike trekkene. Så hvis du er frustrert på grunn av at du ikke scorer så høyt på utseende, for eksempel, så kan det godt hende at du tar det igjen på noe annet, sier Kennair.

2) Vi har alle valgfrihet - og muligheten til et lykkelig parforhold.

- Man må ikke leve et ensomt liv selv om man ikke har hele pakka, for å si det sånn. En 7-er er ikke mindre forelsket enn en 10-er, det finnes noen for alle, sier Kennair, og legger til:

- Og her slår jeg et slag for den fantastiske psykosen som heter forelskelse - den gjør jo at du alltid synes at kjæresten din er «den fineste i verden».

Ekspertene mener jevnt over at man har alt å tjene på å være bevisst sin egen partnerverdi - det gjør rett og slett jakten på en kjæreste mer effektiv.

- Alternativer er jo at vi matcher helt random og uten kritisk sans, sier Kennair.

Resultatet av det, vil neppe være langvarige parforhold, ifølge ekspertene.

Både psykologene og atferdsbiologene er nemlig helt enig i én ting: Det aller beste er å finne seg en i sin egen liga.

- En «8'er» er sammen med en «8'er». Sånn er det bare, hvis ikke blir det styr. Dette vet vi. Vi er en gammel art på jorda og vi orienterer oss fortsatt etter dype strukturelle ting - selv om vi nå lever i et moderne samfunn, har psykolog Peder Kjøs tidligere sagt til Nettavisen.

Kennair er ikke i tvil:

Ligger man langt fra hverandre i partnerverdi, er resultatet ofte brudd.