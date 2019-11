En økende brød- og kakeskam preger landet

Her hadde en skamløs jævel, et menneske som ikke nekter seg noe som helst, forsynt seg. Men han eller hun tok ikke alt. Han eller hun bare forsynte seg med den beste delen av kaka - og lot resten ligge

Hvor skal jeg sette kniven? Midt på brødet og ta de beste skivene? Eller i enden? Og hva skal jeg gjøre med skalken? Spise den eller slenge maten rett i søpla?



Les også Lykkelig av dumpet mat

Jeg er en skammelig fyr. Jeg kaster skalken. Rett i søpla. Men jeg gjør det med et stikk i samvittigheten. Hvor mange millioner sultne mennesker ville ikke gjort hva som helst for denne skalken som jeg kaster uten å blunke? Moren min pleide å samle på skalker. Etter et par uker hadde hun nok til å lage brødpudding.

Brødpudding er noe man drev med i Einar Gerhardsens tid

For å lage brødpudding legger du gammelt brød, delt opp i biter, i en form, drysser rosiner mellom, pisker egg og sukker godt sammen til en lett eggedosis og blander i melk, vaniljesukker og revet sitronskall. Stek på nederste rille i en time på 170 grader. Serveres med rød saus. Slik blir hverdagen en fest.

Brødpuddingens tid er omme

Problemet er bare at jeg tror tiden har løpt fra brødpuddingen. For lenge siden. Brødpudding er noe man drev med i Einar Gerhardsens tid. Man skammet seg mindre på den tiden.

Den gang spiste man ikke kaker hver dag. Det gjør vi nå. Norge sprer kosen ut over alle ukens dager og møter på jobben. Det er mye gulrotkake, en hel del boller, kanelsnurrer og det som før var forbeholdt bryllup, dronningen av alle kaker, marsipankake, eller som de kaller den i Bergen, Hvit Dame. Den får du nå slengt etter deg både tidlig og sent, så det blir vanskelig å se forskjell på hverdag og fest.

Les også Alt som kan skje hvis du tar en pølse

Hvis man, som jeg, elsker kake og jobber i et stort kontorbygg, kan man gå fra møte til møte å forsyne seg skamløst. Hele dagen lang. Samtidig kan man bli utrolig overrasket over at vi legger på oss og blir tykkere og tykkere for hver dag som går i Norge.

Det er mye gulrotkake, en hel del boller, kanelsnurrer og det som før var forbeholdt bryllup, dronningen av alle kaker, marsipankake, eller som de kaller den i Bergen, Hvit Dame

Alltid kake til overs

Når møtene er over er det alltid kake til overs. Kakene settes da ved siden av kaffeautomatene slik at de som kanskje ikke har fått seg noe, eller som vil ha tre kaker den dagen, kan ta seg en ekstra.

I går oppdaget jeg noe rart. Det lå et brett med kanel- og sukkerboller ved kaffeautomaten. Her hadde en skamløs jævel, et menneske som ikke nekter seg noe som helst, forsynt seg. Men han eller hun tok ikke alt. Han eller hun bare forsynte seg med den beste delen av kaka - og lot resten ligge.

For en umoral, skrev jeg og postet bildet av elendigheten på Facebook.

Les også - Det var virkelig fart i larvene

Like etter begynte det å renne inn med personlige tilståelser. Flere sto frem og sa helt åpent at de i årevis har plukket ut loffestoffet av brødskivene og aldri spist skorpa.

Det er slike holdninger som foreldre lar tyte uhemmet ut i samfunnet. Skammen sprer seg. Alarm.