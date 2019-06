En skjev øl-anbefaling

Pride er feiring av variasjon, og da passer det godt med en variert ølmeny.

Det er lett å forbinde Pride med rosa champagne og fargerike drinker, men skal en først feire mangfoldigheten bør en heller ikke bli for uniform når det gjelder drikke.

Jeg har derfor laget en liten ølanbefaling i anledning Pride-måneden juni.

På samme måte som det ikke finnes noe som heter «dame-øl» eller «manne-øl» er det ingen logikk i å utpeke ølstiler til enkeltøl som «homse-øl», «lesbe-øl» eller for den del «bi-øl». Derfor har jeg satt opp en anbefaling for hver farge i regnbueflagget. Utvalget er muligens ikke så rett frem som en ved første øyekast kan forvente seg, men det gjøre det egentlig bare enda likere livet generelt - og Pride spesielt.

Jeg har tatt utgangspunkt i det originale regnbue-flagget, med 8 farger, som Gilbert Baker designet i 1978, og anbefaler en øl ut fra hver farge. Senere har det, av forskjellige grunner, kommet til flere varianter med 6, 7, 8 og 9 farger, og variasjoner i fargene.

Rosa / HotPink

Det første valget gir seg selv. Kinn Bryggeris Rosa Kinn har vært ute av sortimentet deres noen år, og er nå tilbake. Oppskriften er endret litt, men vi snakker fortsatt om en frisk, lett og syrlig øl med akkurat nok av friske gode bringebær til at du kan nyte både øl og bær. Denne er og såpass alkoholsvak at du kan drikke en del av den uten at rytmesans og stolthet forlater deg.

ABV: 4,5%

Tilgjengelig i gode dagligvarebutikker og i spesialbutikker, i store deilige flasker.

Rød / Red

Her må vi ta en tur til fotballens verden. Den som frister med:



«Dårlig spæll, men likevel får vi

Mang ei hærlig, mang ei hærlig,

Mang ei hærlig stund»

I denne idretten som alle kjønn elsker, noen for spillet og andre for spenstige legger og formfullendte bakender, vender vi nesen mot Bergen. Her plukker vi ølet som bærer navnet til han som en gang avsluttet en kamp i vår øverste divisjon med å spille barbent, Roald Kniksen Jensen. Han har gitt navn til 7 FJell, Kniksen India Red Ale. «Et maltrikt øl med kraftig humle. Grapefrukt, fersken og gran balanserer aromaen sammen med toner av karamell og brødtoner fra maltet. Ølet passer godt til grillet kjøtt og fet mat».

ABV: 6,8%

Tilgjengelig på Vinmonopolet.

Oransje / Orange

Mens Tom Robinson synger «The British Police are the best in the world I don't believe one of these stories I've heard» plukker vi frem en øl fra London.

Beavertown Bloody ‘Ell, Blood Oragne IPA. I det internasjonale samarbeidets ånd, og for å ikke ødelegge lyrikken, gjengir jeg beskrivelsen av denne på originalspråket:

«A smack of citrus with hints of warm blood orange aromas brought on by refined malt bill and loads of juicy hops. All hail Bloody ‘Ell»!

ABV: 5,5%

Tilgjengelig nå og da i Norge, og alltid når du er på tur til London i sommermånedene.

Gul / Yellow

Gult er solens farge i flagget, og gul er hvetens farge på åkeren. Derfor har jeg valgt en hveteøl her. Hveteøl var ut fra den originale renhetsloven ikke lov å brygge for hvem som helst. Den rettigheten forbeholdt kurfyrst Wilhelm 4 av Bayern for seg selv da han fikk ført loven i penn i 1516. Dette er og et av bevisene på at renhetsloven ikke hadde stort med kvalitetskontroll å gjøre. Den var mer rettet mot markedsstyring. Nå har vi fått frihet fra renhetsloven, og hvem som helst kan i dag brygge øl med hvete i. Ægir For Så Wit er en fin variant, og som alle lyse hveteøl passer den godt på en varm solrik sommerdag.

«Ein spennande versjon av den vanlegvis tåkete belgiske Witbier, denne varianten heiter Kristallwit då det er klart. Innslag av kveitemalt, korianderfrø og ikkje minst sitrusskal frå appelsin, sitron og lime gjev eit smaksrikt og fruktig brygg med særpreg. Ølet er lyst og leskande og har lite bitterheit. Kan godt nytast åleine, men er også ein perfekt partnar for salatar, blåskjel, lyst kjøt og fisk. Prøv det óg til ost i staden for tørr kvitvin».

ABV: 4,7%

Tilgjengelig på svært mange dagligvarebutikker og i spesialbutikker.

Grønn / Green

Det å våge å være seg selv er for noen det å være helt vanlig, og ingen øl er mer vanlig her i landet enn standardisert nordisk lager. I mine øyne temmelig kjedelig, men her skal ingen dømmes for sine valg eller vaner. Vær den du er, og drikk det du vil.

Sier du grønn til en gjennomsnitts øldrikker er det en solid sjanse for at han fullfører med «Tuborg».

«Grøn Tuborg færdes ligeså hjemmevandt i fine selskaber, som når der skal drikkes en kold bajer over hækken. Grøn er en øl du kan stole på, altid sig selv og altid frisk».

ABV: 4,5%

Tilgjengelig i så godt som alle dagligvarebutikker.



Ps

Jeg drakk min del med Grønn Tuborg før jeg oppdaget hvor mangslungen ølverden kan være.

ds

Turkis / Turquoise

Dersom du ønsker å stille i Pride-paraden i julenissedrakt synes jeg at du skal gjøre det, og dersom du mener juleøl passer godt midt på sommeren er jeg 100 prosent enig med deg. Jeg hadde hele tiden tenkt å snike inn en juleøl her, og når fargen passer så godt som her, ble det Nøgne Ø God Jul, i stedet for enda en julerød passe standardisert variant.

«En mørk ale brygget spesielt forjulehøytiden, med en fyldig ogkompleks smak av karamell. God Jul er et sterkt, mørk og forholdsvis søtt øl – akkurat slik vi synest juleøl skal være».

Her er det verdt å legge merke til at oppskriften endres hvert år. Ikke alltid så mye, men nok til at to forskjellige årganger ikke er like. Litt som oss mennesker med andre ord ...

ABV: 8,5%

Tilgjengelig på Vinmonopolet i november, desember og et par uker i januar, om det er mer igjen.

Indigo / Indigo



Det er noe dritt å presse både mennesker og øl inn i båser. Jeg protesterer mot dette ved å velge en blå øl for den turkise stripen i flagget. Når jeg først velger blått velger jeg tradisjonelt, og belgisk. Chimay Bleue er en øl mørk og forførerisk trappist-øl som har lokket mange ut i oppdagelse av det fantastiske ølverden har å by på. Den byr på en aroma preget av mørkt og gyllent malt, tørket frukt og urter, hint av sitrus, og smak som er preget gyllent malt, urter og karamell. Passer godt til blåmuggost eller kveldskosen.

ABV: 9,0%

Tilgjengelig på Vinmonopolet

Fiolett / Violet

Skal jeg først finne øl til Pride-måneden må jeg selvsagt ta med bryggeriet med navnet Stolt. Som øl fra dem har jeg plukket en Saison. En ølstil som er for meg er en stadig tilbakevendende sommerflørt, men som jeg heller ikke glemmer resten av året. At den bærer navnet Ulydig gjør den bare enda mer passende.

«Stolt Ulydig Saison er en lys og frisk belgisk saison brygget med azacca-humle, tilsatt blodappelsin og aprikos rett før tapping».

ABV: 4,7

Tilgjengelig i gode dagligvarebutikker og i spesialbutikker.

Nyt sommeren

Nyt godt øl

Nyt godt selskap