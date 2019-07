En sunn livsstil kan hemme Alzheimer

ALZHEIMER: Personer med høy arvelig fare for å utvikle Alzheimer eller andre former for demens, har tre ganger større fare for å bli rammet, dersom de samtidig har usunne vaner som inaktivitet og røyking. Foto: Ntb Scanpix

Et sunt levesett kan redusere faren for Alzheimer, også for dem som er genetisk disponert til å bli rammet, viser ny rapport.

Facebook

Twitter

Kopier lenke