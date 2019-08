En tøff overraskelse

Sjøl om bandet Sver har eksistert i vel ti år og gitt ut tre skiver før «Reverie» så dagens lys, så er dette likevel mitt første møte med den norsk-svenske kvintetten. Det var på høy tid.

Etter at bandet kom sammen i 2008, så har de spilt en rekke konserter både på hjemmebane, rundt om i Europa og i USA. Årsakene til populariteten er sikkert sammensatt, men en viktig ingrediens er garantert at det swinger kraftig av bandet og at det er masse smil i musikken.

Folkemusikk og/eller tradisjonsmusikk ligger i bånn for Svers budskap. Likevel er det mange andre ingredienser, som for eksempel rock og jazz, som er med på å gjøre Sver til noe spesielt.

Carl XVI Gustaf og Silvia har sendt felespilleren og bratsjisten Anders Hall, gitaristen Adam Johansson og trommeslageren Jens Linell mens Harald og Sonja har bidratt med felespilleren, inkludert hardingfele, Olav Luksengård Mjelva og Leif Ingvar Ranøien på torader. Til sammen har det blitt noe av det beste jeg har hørt til norsk/svensk-samarbeid på svært lang tid.

Det aller meste av stoffet har herrene skrevet sjøl og de har tatt med seg inspirasjonskilder fra en rekke sjangre og verdenshjørner til å skape folkemusikk som snakker til stadig nye generasjoner.

Det er et trøkk, en empati og en livsbejaenhet i uttrykket til Sver som gjør at et publikum langt bortenfor Landskappleiken også vil få mye igjen for å tilbringe kvalitetstid sammen med bandet og «Reverie»

Dette er musikk for musikkelskere med åpne sanser og ønske om påfyll fra nye kilder. Tøft er det!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.