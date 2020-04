En typisk dag på hjemmekontoret: Tiden går fort når man ikke jobber

Velkommen til gjemmekontoret til en ekstrovert person i koronatider.

I frykt for å miste jobben, vil jeg innledningsvis be mine sjefer om å avslutte lesingen her. Takk for at dere klikket dere inn, det tjener vi tross alt penger på, men det er ikke alt dere trenger å lese i egen avis.

All videre lesing vil nemlig ødelegge det inntrykket jeg har brukt fem år på å bygge opp: At jeg jobber hardt, er dedikert, effektiv og, ikke minst, en arbeidstaker dere bør være glade for å ha snappet opp.

Hvis dere fortsetter å lese, tenker jeg vi sier det er litt på eget ansvar. Og da mener jeg deres ansvar, altså. Det vil si at dere ikke kan bruke det dere leser mot meg ved en senere anledning. Jeg kommer uansett til å nekte for at det er sant.

Sånn. Da er vi enige.

Les også Etter koronakrisen er det to yrkesgrupper som kommer til å få det veldig travelt

Klokka 07.50:

Alarmen ringer. Ti minutter til jeg skal være på «jobb». Haha.

Står opp, ser meg i speilet og lurer på om jeg skal sminke meg litt. Skal selvsagt ikke det. Ei heller har jeg tenkt å børste håret, pusse tenner eller kle på meg en ren t-skjorte.

Kler i stedet på meg ullskjorte med tre hull på albuen og treningstights, for i dag SKAL jeg på løpetur i lunsjen.

Koker én liter kaffe. Tenker at det er rart at jeg plutselig trenger en hel liter kaffe på morran, når jeg vanligvis klarer meg med én kopp. Kan tenkes at det er fordi jeg la meg klokka 02.15 fordi jeg bare måtte se fire episoder Love Island UK for å få vite hvem Amber valgte i parseremonien.

Tenker også litt på at Amber er VELDIG pen og at jeg skal sminke meg litt senere sånn at jeg også blir pen. Pluss at hun er ganske tynn – så jeg må huske å løpe i lunsjen.

Tenker deretter på om det er sånn at Amber i Love Island egentlig skal være mitt forbilde, men legger det fra meg fordi kaffen er klar og det er noen som spør på Slack (chatteprogram hvor vi etter beste evne forsøker å organisere en redaksjon på 30 journalister) om jeg kan lese gjennom en sak. Finner og/å-feil i ingressen og blir irritert.

Klokka 08.30-09.00:

Morgenmøte på FaceTime. Julie er i morgenkåpa, Rikke ser trøtt ut, men smiler likevel, og jeg snakker altfor mye. Lars holder koken ganske greit, men han er alltid på topp på morgenen, før han klikker sånn i 2-draget.

Jeg legger frem to ideer til saker og får tommel opp. Kanskje fordi det er gode ideer, men kanskje fordi jeg også ser tom ut i blikket og det derfor ikke er noen som tør å si nei?

MØRGENMØTE på Facetime. God stemning. Foto: Privat

Julie har kjøpt masse frukt fordi hun har lest på internett at det er smart å ivareta rutiner på hjemmekontor, og på jobben har vi alltid fruktkurv. Så nå spiser hun en banan mens jeg tenker at det aller smartest kanskje ville vært å komme seg ut av den morgenkåpa fordi det er da vitterlig ikke sånn man ser ut på jobb.

Men vi er ikke på jobb. Vi har gjemmekontor.

Les også Min generasjon har følt oss udødelige - nå får vi oss en lærepenge

Klokka 09-11:

Tiden flyr når man ikke jobber.

Spiser frokost mens jeg googler hva tidligere Love Island-deltakere gjør i dag. Leser meg opp på koronanyheter og tenker «herregud, kanskje jeg skulle blitt sykepleier?»

Spiser fem biter sjokolade før 10. Tar seksten burpees på kjøkkengulvet. Hopper litt rundt mens jeg danser til Taylor Swift. Står litt på henda.

Blir så varm at jeg må skifte av meg ulltrøye og kle på Adidas-t-skjorte. Ikke ren den heller.

TIDEN GÅR fort når man står på henda i stedet for å jobbe. Foto: Privat

Spiller gitar, og har fortsatt ikke blitt noe særlig flink. Synger litt høyt sånn at man ikke hører gitarspillinga så godt.

Kommer på at jeg skal på postkontoret, og bestemmer meg for å gå dit klokka 12. Fint med et fast gjøremål sånn midt på dagen, det har jeg lest. Sikkert i samme sak som Julie leste om den fruktkurva.

Klokka 11-12:

Bruker timen på å forberede meg til jeg skal på postkontoret.

Akkurat hva jeg forbereder, er i grunnen litt usikkert. For jeg har bare tenkt å kle på meg en ullgenser, lue og sko – og så forlate leiligheten. Men dette tar tid å gjøre seg klar for likevel.

Sender melding til to psykologer jeg skal intervjue i anledning saken jeg skal skrive i dag. De sier de har tid når som helst, men jeg skal jo på postkontoret snart, så ser ikke for meg at jeg rekker dette før tidligst 13.

Ser kanskje tyve karantene-videoer på Instagram og ler høyt.

Er liksom veldig glad og veldig tom samtidig. Savner absolutt alle: Mamma, kollegene mine, vaskerne på jobb, alle guttene jeg noensinne har vært forelska i, katta mi som døde i 2015 og noen av de veldig morsomme jentene jeg gikk på videregående med – som jeg ikke har snakka med på femten år.

Tenker i fullt alvor at ekstroverte faktisk er i risikogruppa. Så hvorfor er det ingen som ser oss?

Ringer lillesøster på Facetime som er sykpleier og irritert fordi hun snart skal på seinvakt. Ingen medfølelse å hente fra henne, selv om jeg forteller at jeg tok en personlighetstest i 2012 som viste at jeg er 98 prosent ekstrovert.

Klokka 12-13:

Går til postkontoret. Henter pakke. Blir kjempeglad over å se andre mennesker og føler jeg er på lading inne på postkontoret – bare fordi det er andre folk i samme rom som meg.

Kommer hjem fra postkonoret rundt 12.30, men må bruke en halvtime på å slappe litt av etter å ha vært ute.

Spiser tre knekkebrød med egg og kaviar + fem lakrisbiter + et Freia påskeegg. Skulle man tatt seg litt is? Nei.

Les også Råd fra psykolog: Snu koronakrisen til noe positivt ved å gjøre mer av disse tre tingene

Stalker eksen til ei venninne på Instagram fordi det går rykter om at han har funnet seg ny dame. Finner ingenting fordi jeg er så utrolig dårlig på å stalke folk på Instagram og tenker det vitner om dårlige research-skills så kanskje jeg aldri skulle blitt journalist?

Skriver «fant ingenting, men hun er garantert ikke penere enn deg» til min venninne, som ser ut til å være fornøyd med den tilbakemeldingen.

HJEMMEKONTOR: Hvordan har nordmenn det på hjemmekontor i de tusen hjem? De ekstroverte sliter kanskje litt ekstra mye. Foto: Privat

Klokka 13.15-15:

Jobber. Effektivt og uforstyrret. Endelig er det fred i hjernen min.

Intervjuer to psykologer og benytter anledningen til å sjekke om jeg har blitt gal. Kan jo selvsagt ikke si det rett ut, men snakker bare litt ekstra om løst og fast på slutten, og merker meg at de responderer normalt på meg – altså kan jeg konkludere med at jeg fortsatt er innenfor normal-spekteret.

Skriver i full fart. Plutselig er det ikke gjemmekontor mer, men reelt hjemmekontor.

Klokka 15.15-16:

Informerer redaktøren min om at artikkelen blir klar til 17. Fikk tross alt ikke tak i intervjuobjektet før 13. Han har forståelse for det. Selv må han gå seg en tur fordi han holder på å bli tullete.

Spiser en appelsin + to gulerøtter. Det hjalp ikke på søtsuget, så spiser fem biter sjokolade.

Faen, glemte at jeg skulle løpe i lunsjen. Må gjøre det etter jobb.

Klokka 16-17:

Skriver ferdig artikkelen. Leverer den. Syns selv jeg har vært flink.

Lurer på om jeg kan ta meg en pils nå? Men nei, kommer på at jeg skal løpe for hvis ikke har jeg gått i treningstights hele dagen til ingen nytte.

Hun jeg bor med kommer hjem 16.30. Er så glad for å se henne at jeg hopper opp og ned i gangen. Hun vil ikke være med på løpetur, men vil gjerne lage middag og se Gift ved første blikk og drikke vin og snakke om livet. Det er alle tingene jeg liker best i hele verden og er SÅ glad i henne og SÅ glad for at jeg ikke er alene mer og SÅ glad for at jeg ikke har korona.

LES MER: Disse fem tingene angrer vi mest på like før vi dør

Gjemmer PC-en under bordet fordi jeg vil markere at kjøkkenet nå bare er et kjøkken igjen – ikke et kontor.

Løper forbi tre menn langs Akerselva som blir kjempeirriterte og prøver å ta meg igjen fordi de ikke liker at jenter løper forbi dem. Blir løpt forbi av seks menn og to damer, men overbeviser meg selv om at hun ene var Therese Johaug fordi hun ligna litt og det må da vitterlige være lov å bli forbiløpt av selveste Johaug.

Mens jeg løper tenker jeg på at i morra skal jeg være veldig blid på morgenmøtet på Facetime. Fordi jeg er så heldig som har en jobb og fine kolleger og fin familie og fin samboer, og det er egentlig alt som betyr noe.

Og i morra skal jeg ikke ha gjemmekontor i det hele tatt, bare være supereffektiv og positiv hele dagen.