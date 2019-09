Endelig tilbake

Det har tatt fem år siden D´Sound sist ga lyd fra seg. Mye har skjedd siden sist og det er veldig godt å ha dem tilbake.

D´Sound oppsto i 1994 - vi snakker året det blei arrangert et utvida skirenn på Lillehammer! Mye suksess og ni plater fulgte fram til 2014, men i fjor forlot vokalist Simone bandet. Da trodde vel mange at det var over og ut for D´Sound. Trondhjemmeren Kim Ofstad og moldenseren Jonny Sjo - med helt forskjellige fotballpreferanser - ville det heldigvis annerledes. Bandet er absolutt i live og med den nye vokalisten Mirjam Omdal har de fått noe som likner på ei vitamininnsprøytning.

Kjemien

Det var liksom aldri noen tvil om at kjemien stemte mellom Ofstad og Sjo da de møttes i USA som musikkstudenter på begynnelsen av 90-tallet. Begge digga soul, funk, rhythm and blues, pop og rock og hadde heller ingenting mot å tilsette små doser jazz i stuinga. Slik var det da og slik er det nå, men de har så avgjort flytta uttrykket til 2019. Gutta og musikken er fortsatt like hip og med det nye krydderet Omdal tilfører, så er det på mange måter et revitalisert D´Sound vi møter denne gangen.

Gjester

Det er langt i fra bare Omdal som tilfører krydder på «Unicorn». Ofstad og Sjo har hatt et ønske om å sette lys på allsidigheten og annerledesheten som preger oss alle. Det har ført til at de har invitert med seg en rekke gjester som vokalistene Armi Millare fra Filippinene og Adrian Jørgensen, sist observert i Stjernekamp på NRK, og den strålende gitaristen Tora Dahle Aagård. Det flotte coverbildet av Jonny Sjos bror Odd Inge, som har Downs syndrom, er også med på å understreke at D´Sound vil hylle annerledesheten. Bildet er tatt av Roar Vestad. Flott tenkt og gjort!

Tro

Kim Ofstad og Jonny Sjo har vært tro mot sine musikalske idealer siden de møttes for nesten 30 år siden. Om det har vært trendy, ut eller inn, flinkt, hipt eller ikke, har de ikke brydd seg nevneverdig om. Det gjør de fortsatt ikke og feirer det med en nydelig duett: «Slow & Hard». Det er godt å ha D´Sound tilbake.

