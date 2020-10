Endrer Blackpink-musikkvideo etter kraftige reaksjoner på «sexy sykepleier»-scene

Full krangel om sykepleier-scene i musikkvideo er sexy eller ikke.

Den koreanske jentegruppa «Blackpink» er en av Koreas største musikkeksporter i disse dager. De siste årene har de markert seg stort og blir nå ansett som en av verdens mest ettertraktede band.

Flere ganger tidligere har de fire artistene slått verdensrekorder med verdens mest sette musikkvideo på 24 timer, og derfor var det knyttet stor spenning til deres nyeste låtslipp «Lovesick Girls» som kom ut 2. oktober.

Nå er det imidlertid en helt annen hendelse som overskygger sangslippet.

Les også: Bildet med den norske modellen endret Playboy-historien for alltid (+)

Sykepleiere reagerte: Lei av å bli sett på som sex-objekt

I musikkvideoen til «Lovesick Girls», som i sine fem første dager er sett snaut 120 millioner ganger, får vi se Blackpink-rapperen Jennie opptre i en sykepleieruniform.

Se det omstridte klippet i videoen øverst i saken!

Den snaut ti sekunder lange scenen har opprørt en gruppe koreanske sykepleiere, som har tatt til orde for at scenen er seksuelt fremstilt. De mener dette bidrar til en fortsatt seksualisering av yrket deres og går ut over seriøsiteten og respekten folk har til yrket deres.

– Denne situasjonen blir bare verre hvis popkulturen gjentar dette forvrengte bildet av sykepleiere, forteller en fagorganisasjon til avisen Yonhap.

Les også: Netflix tiltalt for seksuell fremstilling av barn

Legger seg flat: Trekker scenen

YG Entertainment, et av Koreas største plateselskap som representerer Blackpink, har i kjølvannet av kontroversen besluttet å trekke klippet fra videoen så raskt det lar seg gjøre.

– Vi gir vår dypeste beklagelse til sykepleierne som følte ubehag på grunn av dette. Vi har den mest oppriktige respekt for alle helsearbeiderne som vier seg til det beste for hele nasjonen, skriver plateselskapet i en pressemelding i dag.

Fikk du med deg denne?

Plateselskapet YG Entertainment hevder de ble overrasket over responsen, men lover nå bot og bedring.

– Vi vil benytte denne muligheten til å reflektere kraftig over det tunge ansvaret som er gitt oss gjennom dette, som delvis skjedde på grunn av at vi ikke hadde mulighet til å forutse at en slik kontrovers ville komme fra denne musikkvideoproduksjonen, ettersom det ikke var intensjonen i det hele tatt.

Les også: Stor misnøye med høstens godterinyheter: – Få det bort!

Fansen raser

Slettingen av den etter hvert svært så kontroversielle scenen, har gjort at fansen, som kalles Blink, nå raser mot plateselskapet.

De mener nemlig at scenen ikke fremstår som seksuelt ladet og ikke er ment å fremstå som sexy i det hele tatt.

Dessuten reagerer de på at dette er første gang at plateselskapet tar grep etter en kontroversiell hendelse og at de setter artisten Jennie i en lei situasjon.

– Blackpink blir alltid ærekrenket, seksualisert, hatet, fornærmet, løyet om og så videre, og YG har alltid vært stille, men den ene gangen de sier ifra er det mot et medlem. Dette selskapet... Beskytt artistene deres, beskytt Jenni, skriver en fan på Twitter.

– Jennie er ikke det første koreanske idolet som hadde på seg et sykepleier-antrekk, men alle kritiserer henne. Hun bare portretterte historien om å være syk av kjærlighet. Jeg ser virkelig ikke noe galt med det, skriver en annen.

– Hvis du føler at dette var for seksuelt, er det ditt problem. Da må du først prøve å endre holdning. Hvorfor skal de slette en scene bare fordi folk har en skitten tanke, skriver en annen fan.

Til tross for pandemi og politisk uro i USA, trender kontroversen på Twitter, med #YGDontDeleteTheScene, #Jennie og #ProtectJennie.

Se videoen i toppen av saken og si hva du synes om klippet!