Den italienske komponisten Ennio Morricone er død. Han ble 91 år gammel.

Det melder det italienske nyhetsbyrået Ansa.

91-åringen regnes som en av de største innenfor filmmusikk. Han har laget musikken til over 400 filmer og TV-serier, og i 2007 vant Morricone en æres-Oscar under den 79. Oscar-utdelingen.

I 2016 vant han Oscar for beste originalmusikkk for Quentin Tarantinos film «The Hateful Eight».

- Jeg skrev komposisjonen uten at Quentin Tarantino visste noe om det, så kom han til Praha da jeg spilte den inn og han var henrykt. Samarbeidet var altså basert på tillit og stor frihet for min del, har Morricone sagt i et intervju, ifølge Hollywood Reporter.

Morricone komponerte også filmmusikken til kjente klassikere som «For en neve dollar», «For noen få dollar mer» og «Den gode, den onde og den grusomme». En av verdens mest kjente filmkomponister, Hans Zimmer, har tidligere sagt at Morricone var hans inspirasjon og hevdet at italieneren var den aller største.

Da han snakket med NTB før sin konsert i Telenor Arena i januar 2019, fortalte han hva som drev ham til å fortsatt spille konserter, langt inn i alderdommen.

- Hoveddrivkraften min er å se og føle reaksjonen til publikum når de lytter til musikken min, og lytter til musikken uten bildene fra filmen. Det er veldig viktig så vel som givende for meg å se, sa Morricone.

