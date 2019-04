Enorm etterspørsel: Kinobilletter til «Avengers: Endgame» lagt ut til salgs for nesten 80.000 kroner

Fansen er fra seg av forventning over den nye superhelt-filmen.

LOS ANGELES (Nettavisen): «Avengers: Endgame» er en av de mest etterlignende filmene i 2019. Den tar opp tråden etter den særs populær «Infinity War», og fansen kan knapt vente.

Filmen har premiere i USA 25. april, og da kinobillettene ble lagt ut på tirsdag, ble det kaos, skriver CNN.

Mange ble satt i kø og lykkes ikke med å sikre seg en billett til premieredagen. Pågangen av filmsultne fans gjorde at flere av nettsidene som solgte billetter var nede.

En av dem, Atom, hadde forsøkt å forberede seg på den unormalt store trafikken, men det hjalp ikke. En talsperson for nettsiden uttalte at «Endgame» solgte tre ganger så mange billetter den første timen som «Infinity War» gjorde i fjor.

STJERNE: Scarlett Johansson spiller en rolle i Avengers-filmene. Her fra premieren til «Infinity War». Foto: Jordan Strauss (AP/NTB Scanpix)

Den enorme etterspørselen gjorde at flere har sett sitt snitt til å tjene penger. Nå dukker det billetter opp på Ebay, og der er prisen en god del høyere, skriver Buzzfeed News.

I New Jersey har en person lagt sin billett for salg for 500 dollar, rundt 4300 kroner. I Oklahoma ligger det to billetter ute for salg til 2500 dollar, som er småpene 21.500 kroner med dagens dollarkurs.

I New York er det enda verre. Der ligger to billetter ute til over 9000 dollar, ikke langt unna 80.000 kroner. Og de billettene er til alt overmål til en kinovisning to dager etter premieren.

Overraskende nok er det faktisk en Ebay-bruker som har lagt inn et bud på billetten til prisantydning, skriver Buzzfeed. Avisen har også samlet noen reaksjoner på prisene:

Superhelt-filmene til Marvel har vært en enorm suksess, og det er ventet at «Endgame» vil spille inn gigantiske summer. Forgjengeren «Infinity War» spilte inn over 17 milliarder kroner verden rundt.