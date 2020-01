Epstein-saken: FBI vil avhøre prins Andrew

FBI har bedt om å avhøre prins Andrew.

Amerikansk påtalemyndighet og FBI har bedt om å få avhøre prins Andrew om Jeffrey Epstein, men prinsen har så langt ikke svart, melder New York Times. Det opplyser statsadvokaten på Manhattan til avisen.

Finansmannen og milliardæren Jeffrey Epstein var siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han ble funnet død i sin fengselscelle 10. august i år.

En amerikansk kvinne har stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew (59), avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember.

Etter intervjuet, der prins Andrew, som er dronning Elizabeths andre sønn, skulle svare på anklagene fra amerikanske Virginia Giuffre, haglet kritikken mot ham, og det dukket opp flere festbilder av ham. I etterkant av intervjuet sa prins Andrew fra seg alle offentlige verv.

Les også: Prins Andrew om Epstein-kontakt: - Jeg straffer meg selv for det hver dag

Les også: Epsteins ofre vil tvinge prins Andrew til å vitne i retten

(©NTB)