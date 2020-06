Er 5G bare en hype, eller kommer det til å endre våre liv totalt?

Vi stilte Telenor åtte kritiske spørsmål om teknologien som «skal endre alt». Dette er hva de svarte.

Det har alltid vært store hendelse når en ny generasjons mobilnett har blitt åpnet.

3G-nettet gjorde at man faktisk kunne bruke mobilen til internett. 4G-nettet kunne ikke komme raskt nok. 4G+ gjorde igjen underverker.

Og nå står vi igjen på kanten av et generasjonsskifte, og denne gangen er løftene større enn noen gang. Det hevdes at 5G skal revolusjonere livene våre. Det skal føre til fundamentale endringer i samfunnet.

Lav interesse – torpedert lansering

Men samtidig som løftene er større, er interessen for 5G likevel lav. Det som er annerledes denne gangen er at 4G-nettet oppleves som godt nok.

5G skal gi bedre kapasitet, raskere respons, bedre ressursutnyttelse, «tingenes internett» i stor skala og noe som kalles «skivedelte nett». Men hva skal man med et mobilnett som er litt raskere og mer avansert enn noe som oppleves som godt nok?

Det hjalp ikke på at lanseringene av 5G-nettene kom på verst tenkelige tidspunkt.

Telenors åpning av 5G-nettet foregikk dagen etter at korona-smitteverntiltakene traff Norge med lammende effekt. Telia hadde offisiell åpning av sitt 5G-nett samtidig som regjeringen fortalte om hvordan Norge skulle komme seg ut av krisen.

Telias offisielle åpning ble lagt samtidig som regjeringen la frem tidenes viktigste reviderte statsbudsjett. Foto: (Telia)

Sliter med å forstå konsekvenser

Det er en vandrehistorie som sier at da PC-en ble utviklet, gikk ingeniørene til ansatte som satt med skrivemaskiner og spurte dem om hvilke ønsker de hadde for et langt bedre verktøy.

Svaret de skal ha fått: Bedre rettetast.

Moralen i historien er at mennesker er veldig lite i stand til å se implikasjonene av teknologiske fremskritt. Med PC-en fikk man ikke noe som kunne rette opp i en konkret frustrasjon, men noe som totalt endret hvordan man jobbet.

Kan det samme gjelde med 5G?

Nettavisen har utfordret Telia og Telenor til å overbevise oss om at 5G faktisk kommer til å bli så viktig som de hevder for «Tore (36) og Guri (57)», og at skeptikerne tar feil når de ikke tror at 5G vil snu samfunnet på hodet.

Telia valgte å henvise til et såkalt White Paper de har laget som på god måte forklarer hvorfor og hvordan 5G er mye bedre enn 4G.

Telenor utfordrer derimot skeptiker-argumentene direkte. Slik svarer innovasjonssjef Vidar Vetland:

– Det vil alltid være spørsmål om behov når man utvikler teknologi for fremtiden, da teknologien som regel utvikles før tjenestene. I 2009 var det noen som lurte på hva man skulle med 4G når 3G/HSPA/HSPA+ tilfredsstilte de fleste behov.

– Med lansering av 4G kom det nye telefoner og tjenester som har blitt muliggjort ved hjelp av teknologien. Den massive strømmingen av filmer og serier på mobilen og minirutere er et eksempel på dette.

Husker du tiden før Spotify på mobilen? Det var tiden før 4G. Foto: Ntb Scanpix

Vet ikke hva det vil bety?

– Løftene om endringer fremstår mer som et håp om at 5G en gang i fremtiden vil bety «noe» som ingen enda egentlig vet hva er?

– Det stemmer at vi bygger 5G for behovene de neste 10 år, det samme gjorde vi da vi bygde G-ene før. Tore og Guri vil i fremtiden ha mer hjemmekontor og jobbe fra hytta. Guri vil kunne ha stor glede av å kunne se en nyhetssending der de sender høykvalitetsbilder i sanntid fra en drone, samtidig som Tore har en videosamtale med 20 kolleger i svært høy kvalitet uten at noen snakker i munnen på hverandre på grunn av forsinkelser. Selv om Hurtigruten kommer seilende forbi med 800 passasjerer som bruker mobilnettet, vil Guri og Tore ikke oppleve noen endring av videokvaliteten, sier Vetland.

– Ny teknologi muliggjør nye tjenester. 4G har totalt endret hvordan vi konsumerer informasjon og underholdning, 5G vil videre gi helt nye muligheter for å benytte, transportere, behandle og samle data, dette vil føre til nye tjenester både for enkeltpersoner og for oss som samfunn.

For dyrt

– Prismodellene gjør at mer fart stort sett oppleves som en trussel om høyere regning for mer datatrafikk.

– Med 5G kan man motta eller sende data fortere. Det blir ikke mer data. Kun mindre venting, sier Vetland.

Fjernkirurgi

– Hva i alle dager har fjernkirurgi med 5G å gjøre? Har ikke sykehusene fiber?

- Sykehuset har fiber, men fjernkirurgi vil si at kirurgen ikke er ved siden av pasienten. Det er ikke sikkert kirurgen har nettilgang med fiber. Når 5G-nettene er fullt utbygget om noen år, er det sannsynlig at en kirurg lett kan finne 5G-dekning for å fjernoperere en pasient med ultra-lav forsinkelse. For eksempel kan det være eksperter med unik kompetanse som da kan «rykke ut» umiddelbart, uten å bruke tid på å komme seg til sykehuset eller annet sted med sikker fiberforbindelse.

Kirurger gjennomfører fjernkirurgi på Robert-Debre-sykehuset i Paris. Det finnes for tiden rundt 4800 kirurgiroboter av da Vinci-typen i verden. Foto: Thomas Samson (AFP)

– Da dette er også er sensitivt med tanke på personvern, har man behov for å kunne koble seg på et helt sikkert nettverk uten fare for forstyrrelser (her kommer skivedeling inn).

– Et annet scenario er bruk av droner for å gå inn i farlige områder, for eksempel ved snøskred eller brann for å gi redningsmannskapet bedre oversikt. Da trenger man å overføre store mengder data i sanntid direkte fra dronen til operasjonssentralen.

Selvkjørende biler

– 5G er ikke avgjørende for selvkjørende biler, de kan ikke være avhengig av nett for å fungere. Bortfall av nett ville i så fall vært helt kritisk?

– Selvkjørende biler vil være avhengige av nett, men ikke nødvendigvis i vanlig mobilnett-forstand. Bilene vil kommunisere seg imellom via direkte kommunikasjon med veldig lav forsinkelse. For eksempel vil bilene kunne ligge veldig tett på veien da den kan reagere umiddelbart på at en bil foran bremser. Dette vil potensielt gi en miljøbesparelse på grunn av mindre luftmotstand og bedre utnyttelse av veiarealet. Bilene vil også kunne kommunisere med utstyr langs veiene.

Buzz-ord

– Dere snakkes om skivedelte nett til blant annet nødnett. Det er det ingen som forstår hva betyr?

– En skive er et mobilnett som er skreddersydd for en eller flere anvendelser. Trafikken i hver skive er beskyttet fra skadelig/ondsinnet trafikk i andre skiver. For eksempel vil IoT-trafikk kunne bli holdt adskilt fra taletrafikk, på denne måten kan man eksempelvis hindre at en DoS-storm fra kaprede videokameraer ikke jammer nødnettskommunikasjon til blålysetatene under en krise/ulykke.

Nødetatene i Norge har bygget opp et eget mobilnett som brukes som nødnett, som er teknologisk langt mindre avansert enn de komersielle mobilnettene. Skivedeling gjør at de kommersielle mobilnettene kan sette av egen kapasitet til nødetater. Foto: (NTB scanpix)

Hva skal man med lavere forsinkelse på en mobil?

– 5Gs største fordel skal være lavere forsinkelse. Er den praktiske effekten av dette at nettsidene skal lastes 0,5 sekunder raskere? Gaming på mobilen er et ikke-tema.

– Lave forsinkelser er primært for sanntidsanvendelser, både i kommunikasjon mellom ting, og mellom mennesker under tidssensitive aktiviteter. Alt fra bilkjøring og kappløp til krisehåndtering.

– Vi opplever at gaming på mobilen er et relevant tema da dette er i stor utvikling, spesielt dersom spillopplevelsen kan utnytte augmented reality (AR), som er en viktig driver for bruk av 5G i Sør-Korea. Se for eksempel for deg et idrettslag som kunne ha trent sammen uten å trosse koronarestriksjoner.

– I tillegg er 5G-terminaler mer enn bare håndsett eller headset. Mange husstander vil ha en 5G som eneste bredbåndsforbindelse. Da er det viktig for gaming med lav forsinkelse på maskinen hjemme eller på hytta.

Dårligere bredbånd – eller faktisk bredbånd?

– En kan få inntrykk av at teleoperatører er veldig glad for å endelig ha fått en trådløs teknologi som gjør at de slipper å grave fiber hjem til folk, men i stedet kan tilby et trådløst nett som er litt dårligere grisgrendte strøk?

– 5G vil være svært viktig for å gi tilgang på høyhastighets internett på steder der dette ellers ikke hadde vært mulig.

Fiber tilbyr uten tvil den raskeste bredbåndsløsningen, men det å grave ned fiber er dyrt.

Mange, mange flere enheter

– IoT (tingenes internett) er et abstrakt begrep som forbindes med 5G. Men folk har digitalt termometer både hjemme og på hytta, panelovnene er Wifi-styrt - og på gårdsplassen har de et overvåkningskamera. Ingenting har trengt 5G for å fungere?



– 4G-basestasjoner kan ikke håndtere den fremtidige veksten av ting som skal henge på nett og sende noen bytes i døgnet. Med 5G skal man kunne ha én million ting per kvadratkilometer som er koblet til nettet. I Oslo sentrum med IoT-enheter i alle trikker, biler, busser, sykler, blomsterpotter, søppelkasser, kummer, lyktestolper, hunder og klokker blir det fort altfor mange enheter for 4G, sier innovasjonssjefen.

