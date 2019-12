Mange foreldre kjøper fruktposer for å gi barnet en sunn start i livet. Men er fruktposer virkelig så sunt som alle tror?

Av Christine Henriksen, førsteamanuensis i klinisk ernæring, institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Norske helsemyndigheter har satt et ambisiøst mål: Innen 2021 skal befolkningen spise 20 prosent mer frukt, bær og grønnsaker. Matprodusentene har valgt å bidra ved å tilby flere, til dels svært prosesserte produkter, som er beregnet på barn.

Fruktposetrenden

Fruktposer er fastfood for spedbarn. Det dreier seg om frukt- eller bærpure, som selges i praktiske engangspakninger, egnet til å ta med seg overalt. Babyene kan drikke fruktpureen direkte fra posen, omtrent som fra en tåteflaske.

Fruktposetrenden har nådd Norge for fullt nå, og utvalget av fruktposer i butikkene øker stadig. Overalt ser man babyer med fruktpose i munnen, og dette fenomenet er også observert blant barn som blir innlagt på sykehus.

Babymatindustrien lanserte fire ganger så mange produkter for spedbarn i 2018 - sammenlignet med 2005, ifølge tall fra USA. Det rettes nå kritikk mot denne delen av matindustrien.

Fruktposene er fargerike og illustrert med vakre bilder av frukt og bær. De gir dermed et inntrykk av sunnhet. Men hvor sunne er de?

Trenger spedbarn mer frukt?

Det er ikke tvil om at frukt, bær og grønnsaker er bra for helsa, og at det er noe alle bør spise mer av. Men forskningen på dette feltet er gjort på barn og voksne som spiser dem i lite bearbeidet form - ikke som konsentrert drikkbart produkt.

Og - hva vet vi om behovet blant norske spedbarn? Trenger de også å spise mer frukt? Med jevne mellomrom utføres nasjonale kostholdsundersøkelser av norske barn. Forskerne venter spent på resultatene fra Spedkost 3, som blir publisert til neste år.

Tidligere studier har vist at inntaket av frukt og bær har økt, og er på et bra nivå. Derimot har ikke inntaket av grønnsaker endret seg like mye. Det å lære barna å spise grønnsaker synes derfor å være den største utfordringen.

God tarmflora

Det er mange fordeler med å spise frukt, bær og grønnsaker i sin naturlige form. Det gir blant annet større variasjon i smak og konsistens.

Frisk frukt og bær har en mindre intens søtsmak enn fruktposene. Noen grønnsaker har til og med bitre smaker.

Ferske planter inneholder gunstige bakterier, i motsetning til fruktposene som er varmebehandlet slik at alle bakterier er drept.

For lavt inntak av annen mat

Blant de minste barna ser vi at fruktposer brukes i tillegg til morsmelk. Det er problematisk hvis fruktposer erstatter annen mer næringsrik mat, slik som morsmelk, grøt og middagsmat. Da reduseres inntaket av viktige vitaminer og mineraler.

Fruktposer inneholder antioksidanter og vitamin C, og det er bra. Men frukt inneholder lite B-vitaminer, jern, jod og vitamin D.

Vi har selv gjort studier som viser at små barn ganske ofte har mangel på disse vitaminene og mineralene. I en ny undersøkelse fant vi at 10 prosent hadde anemi, som for eksempel fører til trøtthet, slapphet og hyppigere infeksjoner.

Mangel på vitamin D var sjeldnere i vårt utvalg (rundt to prosent) men likevel en svært alvorlig tilstand for de som rammes. Det hemmer utviklingen av skjelettet. Videre fant vi at så mange som 40 prosent ikke hadde nok jod.

I en studie av barn med kumelkallergi fant vi at mangel på vitamin B12 forekom hyppig hos de aller minste barna, særlig de som fortsatt ble ammet. Både B-vitaminer, jern og jod er viktig for utviklingen av hjerne og nervesystem hos barnet, og mangel kan hemme utviklingen av hjernen. Dersom barna hadde spist flere brød- og grøtmåltider hadde vi sett færre av disse mangeltilstandene.

Brød- og kornprodukter er rikt på B-vitaminer og jern, og spedbarnsgrøt inneholder både B-vitaminer, jern og jod.

Tilvenning til vanlig mat

En annen bekymring gjelder spiseutviklingen. En viktig del av spising er å lukte, smake og kjenne på maten. Dette går barnet glipp av ved å få maten fra poser. En viktig del med spisingen er å venne seg til bitre smaker, ulike konsistenser og familiens mat. De ferdigkjøpte fruktposene smaker veldig søtt og veldig likt.

Kan føre til overvekt

Hvis fruktposer brukes i tillegg til vanlig mat, kan det disponere for overvekt og fedme.

Selv om fruktposene ikke er tilsatt sukker, er de energitette og smaker veldig søtt. Barn har en medfødt preferanse for søt mat.

Jeg er bekymret for at barna på et vis lærer seg å trøstespise, og at ethvert ubehag skal lindres med søt mat. Denne trenden kan disponere barna for overvekt og fedme, som er en stor utfordring i mange deler av verden.

Lite miljøvennlig og dyrt

Bruk av fruktposer er heller ikke bra for miljøet, det genererer mye søppel, særlig plastkorkene, som kan hope seg opp i naturen. Sist, men ikke minst, å kjøpe bearbeidet frukt og bær i pose er mye dyrere enn frukt og bær i sin naturlige form.

Gi barna frukt og bær som de er. Det er sunt og godt, og barna får venner seg til mange ulike smaker og konsistenser.

