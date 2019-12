Er julen egentlig en norsk tradisjon?

Dette er historien bak juletre, julegaver, julenissen og selve ordet jul.

Juletradisjoner diskuteres ofte, og diskusjonene i mange hjem kan gå på alt fra om julen er en kristen høytid eller hvor julenissen faktisk kommer fra.

Hvor kommer ordet jul fra?

Ordet «jul» er et gammelt nordisk ord, og stammer fra «jol». Det var opprinnelig navnet på en germansk midtvinterfest. Denne feiringen var lagt til 12. januar (fra primstaven).

Jul på Lillehammer i 1960

En av de eldste skikkene var å drikke jul, som var synonymt med å feire jul. Det var rett og slett et drikkeoffer til de gamle gudene. Feiringen begynte den 13. januar (1. juledag om du vil) med en feiring i hjemmet som strakk seg over mange dager.

Det ble gjennomført bloting (rituell slakting) og drikking av øl og mjød med alkoholprosent på mellom 10 og 20. Høvdingene drakk ofte vin, som var skaffet på forskjellig vis fra sørlig Europa.

Det ble gjort heder på Tor, Odin og Frøy med alkohol. Gris ble slaktet som offer for Frøya.

Foran Nationaltheateret, julen 1953 Foto: Henriksen & Steen (Nasjonalbiblioteket)

Samtidig var denne gamle skikken en variant av det som kalles forferdredyrking, og lignet på mange vis på Dia de Muertos – de dødes dag, en av flere inspirasjoner til nåtidens Halloween.

De eldste tradisjonene tilsa at de døde, våre forfedre, kom på besøk og derfor måtte man på julenatten holde sengene fri slik at de døde kunne sove i dem.

Jul, Universitetsplassen 1953 Foto: Nasjonalbiblioteket

Feiringen av den kristne høytiden ble påbudt i Norge på 900-tallet, og ble i Norge satt fra 24. desember til den 13. januar – altså der hvor den gamle primstaven hadde starten på den gamle norrøne skikken.

Victoria terrasse i 1968

Da kristendommen kom inn over Norge adopterte vi den katolske feiringen. Da var 1. juledag den viktigste dagen, og kirkebesøket var det viktigste.

Det var viktig å holde seg i ro, og det skulle ikke være lek eller moro.

Den mer barnevennlige versjonen vi kjenner i dag kom sammen med julegaver og juletrær på 1800-tallet.

Foto: By Claudia Gründer - Claudia Gründer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3221537

Hva med Luciadagen?

Lussinatten var årets farligste og lengste natt. Dette var natten hvor vetten Lussi kunne komme med sitt trollfølge.

Luciadagen feirer sankt Lucia. Lucia var en kvinne som nektet å gifte seg med en hedning, og fordelte sin medgift til fattige. En del av fortellingen handler også om at hennes øyne enten ble stukket ut fordi hun ble anklaget som kristen, eller at hun selv stakk ut sine øyne for å slippe å gifte seg.

Lyskransen kommer fra da hun gikk ned i de mørke katakombene for å gi bort sin rikdom, og ville ha hendene fri.

Den gamle skikken i Norge baserer seg altså på at natten var den lengste og farligste natten i løpet av året. Den ble kalt Lussi langnatt, og man burde aller helst holde seg inne denne natten.

Lussi var en kvinnelig vette med et forferdelig temperament. Hun sjekket at alle gjøremål var i rute, som at julebakst og ølbrygging var i gang eller ferdig. Om noe ikke var ferdigstilt kunne hun komme ned pipa og inn i huset.

Et bakverk som ble laget for å understreke kampen mellom mørke og lys var lussekattene, som skulle symbolisere solen. Selv om det er sannsynlig at akkurat dette bakverket egentlig stammer fra Tyskland, og ikke var utbredt i Norge før lenge etter at de kristne tradisjonene tok over.

I Tyskland var Lussekattene den bollen snille barn fikk, mens de slemme fikk juling av djevelen.

Luciadagen er en ganske ny feiring i Norden, og i Norge var det ikke vanlig å feire den før på 1950-tallet.

Norsk julefeiring i 1902 Foto: Anders Beer Wilse (Nasjonalbiblioteket)

Juletreet er vel norsk?

Du grønne glitrende tre kommer fra sør i Tyskland og Sveits hvor katolikker pyntet samlingslokaler med trær fra rundt 1500-tallet som fikk frukt og kaker hengt på seg. Den trettende dag jul fikk barn lov til å høste fruktene som treet bar.

Tyske misjonærer tok med seg skikken til USA, og da dronning Victoria fikk tysk mann ble det også en engelsk tradisjon.

Det første juletreet i Norge tror man kom i 1822, og det var først velstående hjem som begynte med julepynting. Allment mener man at juletreet ble vanlig fra rundt 1880.

Norsk jul i 1962 Foto: (Nasjonalbiblioteket)

Julenissen og hans tyrkiske Coca-Cola-venn

Legenden om julenissen startet antakelig med Sankt Nikolaus, født i Patara år 270 og døde 6. desember år 345 i Myra i Tyrkia. Han ga anonyme pengegaver til fattige.

St. Nikolaus var barnas beskytter, og er i dag en av de mest populære helgenene i Hellas. Men etter sin død, legger legenden mer vekt på hans sjenerøse personlighet.

Han feires den dag i dag i mange land den 6. desember, og den norske primstaven har også et merke på denne dagen til minne om St. Nikolaus.

St. Nikolaus hadde langt hvitt skjegg og lang rød bispedrakt, mens dagens julenisse også har skjegg og lang rød frakk. St. Nikolaus red på esel, julenissen blir dratt i en slede av reinsdyr. St. Nikolaus hadde bispehatt som nå har blitt til nisselue. Fra 1200-tallet av har man også hørt at St. Nikolaus gikk fra dør til dør og spurte barna om de hadde vært snille, for så å gi dem en gave.

Etter det protestantiske korstoget over Europa ble feiringen av St. Nikolaus forbudt i noen land, men nederlenderne tok med seg den gamle katolske skikken om St. Nikolaus til Amerika da den store emigreringen startet på 1700-tallet.

Sinter Klaas som han het på nederlandsk, ble raskt til Santa Claus og skikken spredte seg på hele det amerikanske kontinent.

Etter flere tiår med St. Nikolaus syntes protestantene at det tok seg bedre ut at man flyttet barnefesten til å sammenfalle med oppfattelsen om Jesu fødsel. Dermed ble det til at St. Nikolaus kom til barna den 24. desember i stedet for den 6. desember som tidligere.

I 1821 skrev en amerikansk pastor, Clément Clarke Moore, en julefortelling for barn hvor en sympatisk og hyggelig julenisse hadde hovedrollen. Personen ble kaldt julenisse, og hadde slede og åtte reinsdyr. Han byttet ut bispehatt med en rød lue, og korset med en polkagris-stav.

I 1860 tegnet Thomas Nast, en karrikaturtegner i New Yorks Harpers's Illustrated Weekly, julenissen slik vi er mer vant til å se han i dag. Julenissen fikk en rød drakt med hvite skinnkanter, og et bredt skinnbelte rundt den omfangsrike magen.

1931 skulle bli året da julenissen for alvor ble kjent. Haddon Sundblom tegnet en reklameplakat for Coca-Cola for å øke salget av brus på vinteren.

Denne reklamen ble trykt i 1931, og endret hvordan julenissen så ut for alltid. Foto: (Coca Cola)

Hovedpersonen var en hyggelig, sympatisk fyr, med rund mage, røde bukser og rød stor jakke. I løpet av de neste 35 årene gikk illustrasjonen som en farsott rundt verden, som reklameplakat for Coca-Cola, og nissen slik vi kjenner den i dag ble allment akseptert.

Hva med den norske nissen?

Den norske nissen er egentlig noe helt annet enn julenissen, men vi har brukt vårt gamle uttrykk på den amerikansk/tyske-utgaven.

Nissen er et overnaturlig vesen som bor i nærheten av mennesker, og var en gråkledd mann med rød lue og skjegg. Han hjalp til på gården og i huset, hvis han fikk mat rundt jul.

Nissen er nok en overlevning fra forfedredyrkning, og var et bilde på gårdens første herre som kom igjen for å hjelpe gården videre. I Norge ble det også en tradisjon med at nissen ga gaver til barna i strømper som ble hengt opp kvelden før julaften, eller i skoene som barna skulle bruke på julaften.

Selv om nissene opprinnelig ble beskrevet som en mann så utfører han alle oppgavene på gården, både de tradisjonelle mannsoppgavene og de tradisjonelle kvinneoppgavene.

Julegaveutdeling i 1911 Foto: Anders Beer Wilse (Nasjonalbiblioteket)

Hvem begynte med julegaver?

I Norge var det tradisjon for at jarler, høvdinger og andre som ledet mange ga gaver rundt nyttår. Denne tradisjonen holdt seg lenge i Norge, og det å gi ut julegaver ble ikke vanlig før på 1800-tallet.

Det å pakke inn gavene ble ikke vanlig før på 1900-tallet, og det at ikke bare arbeidsfolket skulle få gaver kom mot slutten av 1800-tallet. Med inspirasjon fra Sinter Klaas, som ga gaver til barn i Nederland, de tyske tradisjonene med sang, tre og moro for barn og gaver til de som trengte det ble til dagens gavebonanza.

Julen i Betlehem

Jeg er så glad hver julekveld for da ble Jesus født?

En av de største etablerte sannhetene er at Jesus ble født på kvelden den 24. desember, eller natten til 25. desember. Bibelen sier lite om selve datoen. Det eneste evangeliene sier at det skjedde under kong Herodes (senest i år 4 f.Kr) hos Matteus, eller da Quirinus holdt folketelling (år 7) hos Lukas.

Samtidig står det hos Lukas at hyrdene var utendørs, og holdt nattevakt over hjordene sine. Basert på denne beskrivelsen argumenteres det for at fødselen skjedde om vinteren, hvor været kan være for kaldt til at det er sannsynlig at gjeterne var utendørs.

Spørsmålet er også stilt om hvilken Betlehem som Jesus ble født i. Om bakgrunnen var en folketelling ville Josef reist til sin familie, og siden hele livet til Jesus ellers foregikk nord i Israel rundt Nasaret har forskere hevdet at det er et annet Betlehem enn det som har vært hevdet å være riktig som faktisk er det korrekte.

Uansett kan været bli ned mot 5-6 grader på natten med en god del nedbør.

Norsk jul i 1949. Foto: Henriksen & Steen (Nasjonalbiblioteket)

I alle tilfeller blir det spekulasjoner, men det vi vet er at julaften og 1. juledag ble først feiret på 300-tallet i Romerriket. Den romerske keiseren Domitian flyttet midtvinterfesten (Saturnalia) sin slutt til den 25. desember.

Da Konstantine innførte kristendommen i riket ble ikke denne festen avsluttet, men gradvis gjort mer kristen. Den første skrevne kilden vi har på at 1. juledag ble feiret som fødselsdagen til Jesus er fra år 354.

Det bør likevel påpekes at den ortodokse kirken, den som da hadde sitt hovedsete i Konstantinopel (Istanbul) satte datoen til 6. januar. Fram til denne fastsettelsen, og i lang tid i etterkant, var likevel påsken kirkens største høytid.

Samtidig er det mulig at 1. juledag var et kinderegg av diplomati. Keiseren Aurelianus (270-275) fulgte kulten Mithras (sol invictia), som kom fra Syria, hvor man feiret dies solis invicti – solens bursdag den 25. desember.

Da Konstantin (306-337) senere tok over som keiser hadde han vokst opp med og i denne kulten, og med kombinasjonen av den gamle jødiske tradisjonen med at profeter har datoer i sammenheng med fødsler, død og graviditet sies det at 25. mars var da Jesus ble unnfanget og døde – og da at 25. desember var hans fødsel.

