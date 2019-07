Er det farlig å bruke «chest binder»?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Spørsmål

Hei.

Jeg har flere spørsmål om chest binders, og håper du kan svare meg.

Kan jeg få kjøpt det i en butikk i Norge (gc2b)? Er de veldig dyre?

Kan jeg lage noe tilsvarende selv? (Og hva trenger jeg av utstyr? Og hvordan lager jeg det?)

Jeg har hørt at det kan være skadelig, stemmer det? I så fall – hvor mange timer kan man gå med det uten at det er skadelig? Hilsen ktm 14 år

Svar

Kjære ktm 14 år.

Jeg starter med det siste spørsmålet ditt først – om chest binders er skadelig.

Ved et universitet i Boston USA, ble det i 2014 gjort en stor spørreundersøkelse blant 1800 personer som benyttet chest binder (som på norsk kan kalles «brystbinding») om hvilke plager de merket og eventuelle skader.

Av de som deltok i undersøkelsen, var det ca. 97 % rapporterte om ulike plager som smerter og ubehag, spesielt i rygg, skuldre og bryst. Hudplager som kviser, kløe, utslett. Kortpustet, overoppheting og svimmelhet. Altså svært vanlig å få plager, men ikke noe av dette er direkte farlige i seg selv, og skal således ikke være grunn til ikke å benytte det. Men det påpekes i undersøkelsen at man ikke kan si noe sikkert om det kan være skadelig ved bruk over lang tid.

Den samme undersøkelsen viste også at bindingen forbedret humøret og den mentale helsa til de som benyttet det. Depresjon, angst og selvmord ble redusert. Og siden man vet at den psykiske helsa har stor betydning for livskvalitet, så er den foreløpige konklusjonen i denne undersøkelsen at det ikke kategorisk skal advares mot binding.

Du kan lage en binder selv, for eksempel ved å kjøpe deg en trang sports-bh eller en lang bandasje som du surrer rundt brystkassen. Det kan være vanskelig å få til surringen selv, men kanskje du har noen som kan hjelpe deg, i alle fall i starten?

Med tanke på skader, spiller det nok liten rolle om det er en trang sports-bh eller en ordentlig chest binder du benytter. Det viktigste er sannsynligvis at du ikke går med en binder hele tiden, men begrens det når det er viktig for deg. Sørg for at huden din får luft og at du steller pent med huden din (vask og fuktighetskrem). Ta binderen av om du føler deg hemmet i å puste dypt og fritt, eller om rygg, skuldre, puppene gir mye smerter.

Nå vet jeg ikke hvor i landet du bor, men jeg kan anbefale deg å ta kontakt med helsestasjon for LHBTIQ+ i Oslo, eller med Foreningen FRI. De har binders som du kan prøve på deres kontor, eller kanskje de vet om det er et slikt tilbud i nærheten av der du bor. Da får du sjekket ut hvilken størrelse og type som passer deg og sitter best mulig.

Eller du kan gå inn på nettsiden f2mbinders.com. Der finner du ulike vester som du kan bestille og få sendt hjem til deg. De finnes i mange prisklasser, men en sports-bh blir kanskje det rimeligst (men muligens ikke det beste i lengden?).

Du vet kanskje allerede om dem, men anbefaler deg også å ta kontakt med ichatten.no for flere innspill.

Du oppgir å være 14 år, og derfor vil jeg til slutt tipse deg om spørsmål/svar-tjenesten ved ung.no. Der vil du få svar på dine spørsmål mye raskere enn det jeg kan klare her.

Håper du finner en binder du kan trives med, og jeg ønsker deg masse lykke til!

Klem fra ho Siv