Erik Alfred Tesaker angrer etter «Farmen»-bråk: – Har vondt i magen fortsatt

– Jeg var blitt feilinformert, sier Erik Alfred Tesaker til Nettavisen.

I tirsdagens episode av «Farmen kjendis» går det mildt sagt en kule varmt mellom oppfinneren Erik Alfred Tesaker (40) og tidligere statsråd Per Sandberg (60).

Se intervju med Alfred øverst i saken!

Etter at Stina Bakken (27) røk ut forrige uke valgte hun Per Sandberg som storbonde den kommende uken, noe flere av deltakerne reagerte sterkt på.

I begrunnelsen sin hadde Bakken skrevet at hun så på Sandberg som en farsfigur, noe som fikk flere til ane ugler i mosen. Blant andre Erik Alfred Tesaker.

Anklaget Sandberg for manipulering

Ifølge Tesaker fantes det ingen grunn til hvorfor Bakken skulle valgt Sandberg som storbonde, og mente at Sandberg derfor må ha «manipulert den unge bloggeren til å velge ham».

Dette syntes Tesaker var et skittent spill av Sandberg, og valgte i plenum å spørre Sandberg direkte om hvordan det gikk seg til at Bakken valgte ham.

OPPGJØR: Erik Alfred Tesaker tar et oppgjør med Per Sandberg i plenum. Foto: TV 2

– Jeg synes ikke om slike anklagelser, sier Sandberg i episoden, og hevder at han ble like sjokkert som de andre deltakerne av Bakkens valg.

Tesaker kjøpte imidlertid ikke det Sandberg sa, og det hele endte med dårlig stemning og småkrangling mellom de to kranglefantene de kommende dagene.

Angrer

Da Nettavisen møtte deltakerne i forkant av premieren til «Farmen kjendis» kunne Tesaker fortelle at han angrer bittert på at han angrep Sandberg på den måten han gjorde.

– Jeg tok Per ganske kraftig, og det har jeg vondt i magen for fortsatt. Jeg synes det var dårlig gjort av meg. Jeg ble feilinformert rett og slett, fortalte Tesaker.

Tilhenger av åpenhet

Til Nettavisen forteller Per Sandberg at han i utgangspunktet er en stor tilhenger av åpenhet, men at det i dette tilfelle kunne vært best å ta diskusjonen på tomannshånd.

– Det at Erik Alfred tok opp dette i plenum skapte en slags felles skepsis til meg, noe jeg følte på allerede idet jeg kom inn på gården, sier Sandberg, og mener at folk kanskje hadde dannet seg et inntrykk av ham på forhånd.

– Jeg er ikke langsint, og jeg har lært meg etter så mange år politikken at det ikke lønner seg å være bitter. Med det sagt var det total skivebom fra Erik Alfred sin side, og jeg synes han undervurderer Stina. Du skal være lynskarp om du klarer å manipulere noen i løpet av to dager, fortsetter han.

Unnskyldte seg

– Jeg har selvfølgelig beklaget meg, og vi er gode venner i dag, sa Tesaker.

– Altså alt er lagt opp til at følelsene skal ligge på utsiden av kroppen. Du kommer inn, du har ikke klokke på deg, du skal sove i seng sammen med en annen gubbe, du kan ikke styre tiden din selv, du får ikke vært alene og i tillegg får du lite mat, fortsatte han og avslørte at det neppe blir siste gang seerne får se han fyre seg opp.

Ifølge Tesaker er det lett for at det går en kule varmt når man går oppi hverandre hele tiden og lever under press.

– I tillegg er jeg veldig avhengig av å være alene, så når jeg ikke får gjort det er det klart det skjer ting, sa han.

Ifølge Sandberg har den tidligere statsråden imidlertid aldri mottatt noen unnskyldning av Tesaker.

– Hva han egentlig prøvde på har jeg ikke fått svar på. Han skyldte i hvert fall på at han hadde snakket med andre som skal ha villedet han, sier Sandberg.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 tirsdager, onsdager og søndager klokken 20:00.