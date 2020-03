Erik Alfred Tesaker vant «Farmen kjendis» 2020

Mia Gundersen stakk av med stemmene, Erik Alfred Tesaker stakk av med seieren.

Det ble en mildt sagt nervepirrende finale i «Farmen kjendis» etter at Mímir Kristjánsson (33) røk ut og det til slutt sto mellom Mia Gundersen (58) og Erik Alfred Tesaker (40).

Men rett før dramaet utspilte seg i kampringen, utspilte det seg en helt annen dramatikk tidligere på dagen.

Som en overraskelse til de to finalistene dukker nemlig de tidligere deltakerne fra «Farmen kjendis» opp på gården. Men den hyggelige overraskelsen endte med en dårlig magefølelse for Tesaker sin del inn i finalen.

Les også: Mímir Kristjánsson røk ut rett før finalen: - De siste dagene var svært utfordrende

De tidligere deltakerne fikk nemlig muligheten til en utspørring av Gundersen og Tesaker slik at de kunne gjøre seg opp en mening om hvem de ønsket å stemme på i finalen.

Det endte med at Tesaker ble stilt til veggs og måtte tåle hard kritikk av de andre deltakerne.

STILT TIL VEGGS: Erik Alfred Tesaker ble rettet hard kritikk mot rett før finalen av «Farmen kjendis». Foto: TV 2

- Jeg ble paranoid

Flere av deltakerne, blant andre Mímir Kristjánsson og Hanna-Martine Slåttland Baller (20), reagerte sterkt på hvordan Tesaker skal ha behandlet dem og konfronterte finalisten for blant annet å ha løyet og å ha spilt et spill.

- Det var selvfølgelig en påkjenning rett før jeg skulle forberede meg til en finale. Jeg var veldig nedbrutt og det var hardt å sitte der og motta kritikk. Samtidig så ble vi utrolig glad i hverandre der inne og jeg er veldig for at man skal kunne ta opp det man har på hjertet, så jeg tok alt de sa på alvor, sier Tesaker til Nettavisen.

Mye av det som ble sagt var Tesaker også enig i.

- Jeg ble litt paranoid av spillet der inne og begynte å tro Per var et dårlig menneske. Men det stemmer ikke, han er en flott kar. Vi hadde våre feider men fikk ordnet opp og er veldig gode venner i dag, innrømmer han.

Dårlig samvittighet

I ettertid har flere av deltakerne følt på dårlig samvittighet overfor Tesaker. Blant andre Mímir Kristjánsson.

- Hele poenget var jo at vi skulle få stille kritiske spørsmål og ting vi lurte på til både Erik Alfred og Mia, og det gikk ganske hardt utover Erik. Vi skulle få muligheten til å få svar på en del ting som hadde skjedd i løpet av oppholdet, og da Erik Alfred har vært der lengst ble det naturlig at han fikk flest spørsmål, sier Kristjánsson til Nettavisen og fortsetter:

- Det ble derfor slik at mange hadde mye å ta opp med Erik og ikke Mia, rett og slett fordi han har vært involvert i flere ting enn Mia. I ettertid fikk jeg dårlig samvittighet overfor Erik Alfred. Han fortjente ikke den rett før finalen, forklarer han videre.

STEMTE PÅ MIA: Mia Gundersen startet finalen med ledelse etter at hun hanket inn flest stemmer fra de tidligere deltakerne. Foto: TV 2

Ble nedstemt

Om det var med hensikt å stille Tesaker til veggs eller ei fikk det likevel konsekvenser for Tesaker som i finalen hanket inn minst stemmer fra de andre deltakerne i finalen.

Dermed ledet allerede Gundersen med ett poeng fra start, og de to andre utfordringene gjorde det ikke mindre spennende.

JEVN FINALE: Det var jevnt mellom Mia Gundersen og Erik Alfred helt til siste sekund i årets finale. Foto: TV 2

Etter den første utfordringen, som gikk ut på å servere to desiliter fløte etter å ha satt sammen utstyret som skiller melk og fløte, fikk de begge poeng - noe som gjorde det helt avgjørende for Tesaker å prestere i kunnskapskonkurransen.

Jevnt ble det, men til slutt vant altså Erik Alfred Tesaker med bare to poeng foran Mia Gundersen.

Se klipp helt øverst i saken!

Les også: Vidar Villa: – Jeg tapte hundretusener på «Farmen»-oppholdet

- Drømmefinale

Som vinner av årets «Farmen kjendis» kan ikke Tesaker gjøre annet enn å smile i dag.

- Jeg synes så klart at det var utrolig gøy å vinne. Jeg kom inn på gården med få forventninger, så det var utrolig gøy, sier Tesaker til Nettavisen og legger til at han ikke kunne drømt om en bedre motstander i finalen:

- Det var veldig kult å møte Mia som motstander i finalen. Hun er en beintøff dame som er mye flinkere enn hun tror. Finalen ble rett og slett nervepirrende og gøy.

DRØMMEFINALE: For Erik Alfred Tesaker ble det en drømmefinale med Mia Gundersen som motstander. Foto: TV 2

Mia Gundersen derimot er ikke så overrasket over resultatet av årets «Farmen kjendis»-vinner.

- Jeg må jo si at det ble en veldig opplagt vinner av «Farmen» i år. Erik Alfred kunne veldig mye av gårdsdrift allerede før han kom inn på gården, og mange hadde vel sett for seg at han skulle vinne, sier Gundersen til Nettavisen, og fortsetter:

- Han er helt klart en verdig vinner, men det hadde vært morsommere om det var en annen som for eksempel hadde overrasket stort og hadde en enorm progresjon som hadde vunnet.

Les også: Erik Alfred Tesaker angrer etter «Farmen»-bråk: – Har vondt i magen fortsatt

Til tross for en andreplass er Gundersen likevel strålende fornøyd med sitt eget resultat av «Farmen»-oppholdet.

- Når jeg kom inn på gården visste jeg ikke en gang om jeg fikk lov til å bli værende på gården en gang. Så det at jeg faktisk har klart å komme meg til en finale er helt utrolig. For meg handlet det ikke så mye om jeg stakk av med den bilen eller ikke, det var mer det menneskelige, sier Gundersen og fortsetter:

- Det at de andre valgte å stemme på meg og for meg var det som å vinne «Farmen kjendis».