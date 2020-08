Erik Follestad blir Discovery-profil

Uvisst hva han skal for gjøre for TV-giganten ennå.

Det melder Discovery selv i en pressemelding torsdag.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene i Discovery. Vi er bare i planleggingsfasen på hvilket program det blir, men mulighetene for å innkassere min første Gullrute er absolutt til stede litt frem i tid. Jeg har spilt mye golf med Jon Almaas i sommer og han har gitt meg oppskriften. Jeg håper også at OL blir avholdt som planlagt og at jeg får muligheten til å bidra i sendingene fra både Tokyo og Beijing, sier Erik Follestad i pressemeldingen.

Det er altså blant annet OL-dekning som frister når den tidligere ishockeyspilleren har signert for Discovery.

Tidligere i sommer ble det klart at Follestad var ferdig i TV 2, der han blant annet har fungert som ekspertkommentator for hockeysendingene til kanalen.

Follestad skal dog fortsette i sin rolle som fast inventar i Spårtsklubben på VGTV.

Det er ikke bestemt nøyaktig hva 31-åringen skal gjøre for Discovery og Dplay framover. Tidligere har han vært med i Discovery-programmene (sendt på Dplay og TVNorge) i 4-stjerners middag og vårens runde med kjendisversjonen av 71 grader nord.

– Vi her i Discovery ble, som resten av Norges befolkning, veldig glad i «Folle» underveis i 71 grader nord. Han er en svært likandes kar, og han kan gjøre god nytte for seg både innen underholdning og sport. Han blir også en viktig brikke i vekststrategien vår for Dplay, så dette er en kjempesignering for oss. Nå gleder vi oss til å sette oss ned sammen med Erik for å finne ut hva som blir hans første jobb på Dplay og TVNorge, sier Magnus Vatn i Discovery i pressemeldingen.

Follestad har spilt ishockey i den norske eliteserien for både Frisk Asker og Vålerenga, og ble for alvor kjent for det norske folk gjennom realityserien Iskrigerne, som fulgte Vålerenga ishockey tett. Follestad har også spilt på landslaget og deltok i VM for Norge i 2011. Han la opp som profesjonell hockeyspiller i 2016.

Etter sportskarrieren har han også deltatt i Skal vi danse på TV 2, i tillegg til de øvrige TV-jobbene og -opptredende nevnt over.

