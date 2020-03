Erik Follestad trakk seg fra «71 grader nord» rett før finalen

– Jeg klarte ikke gå, og jeg hadde ikke klart å fullføre en finale, sier Erik Follestad til Nettavisen.

Etter å ha tapt konkurransen mot Atle Pettersen (30) og Øystein «Pølsa» Pettersen (37), var det Erik Follestad (30) og Jon Almaas (52) som kom dårligst ut av torsdagens konkurranse i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Dermed måtte de to lagkameratene møtes i en utslagskonkurranse, der de skulle avgjøre hvem som skulle sikre seg en plass i sesongens finale.

Så langt kom de imidlertid ikke.

TREKKER SEG: Erik Follestad trekker seg fra konkurransen mot Jon Almaas rett før finalen i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Rett før konkurransen skulle settes i gang trekker nemlig Follestad seg fra konkurransen.

– Det blir ikke noe konkurranse, sier Follestad til Almaas rett før han trekker seg.

– Klarte ikke gå

Til Nettavisen forteller Follestad at han trakk seg fordi han rett og slett ikke hadde klart å fullføre en finale i «71 grader nord».

– Jeg kunne ikke gå. Jeg hadde ødelagt knærne mine helt, og pådratt meg en gammel skade. Jeg merket allerede at jeg var den som var med på å synke laget. Jeg hadde ikke klart å fullføre en finale, så da tenkte jeg at det var på sin plass at Jon skulle få den finaleplassen, sier han.

Det hele blir et noe rørende øyeblikk der både Almaas og Follestad tilsynelatende blir blanke i øynene.

– Det var godt å se at også Jon har følelser, ler Follestad.

Jon Almaas har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Angrer ikke

Til tross for at Follestad bare var en konkurranse unna en finaleplass og en siste tur til målstreken, angrer han ikke på avgjørelsen i dag.

– Jeg hadde ikke gjort noe annerledes om jeg skulle få sjansen til å velge igjen, sier Follestad og forteller at det var en stor lettelse å få reise hjem.

– Det første jeg gjorde da jeg kom hjem var å gå på butikken å kjøpe alt jeg kom over. Det var en ubeskrivelig følelse, forteller Follestad.

– Fantastiske minner

Han legger heller ikke skjul på at opplevelsene gjennom «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» er noe han sent vil glemme.

I beste sendetid har Follestad fått kjenne på alt av sinne, glede, latter og tårer. Spesielt godt vil kanskje seerne huske forholdet Follestad fikk til både Jon Almaas og Melina Johnsen, der det ofte gikk en kule varmt.

I et tidligere intervju med Nettavisen uttalte Follestad at de nesten hadde blitt som en liten familie, der Almaas ble som en pappa for resten av laget.

– Jeg ble broren. Vi ble rett og slett en liten familie som både kjeftet på hverandre og lo sammen, uttalte han til Nettavisen.

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» sendes torsdager og søndager på TVNorge.